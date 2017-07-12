هل انتصرت قطر على دول المقاطعة الأربع؟

تعليقًا على بيان وزراء الخارجية العرب لدول المقاطعة الأربع تجاه قطر، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، رغم أن بيان الدول الأربع لم يخرج بآليات واضحة تجاه قطر، لكن هذا لا يعتبر تراجعًا، بل إن الأمر يزداد تعقيدًا يومًا بعد الآخر، معدِّدًا أسباب ذلك بعدم وجود دعم دولي، خاصة من الدول الكبرى، لدول المقاطعة الأربع، ولا سيما روسيا وبريطانيا، واتخاذ أمريكا منطقة الوسط بين كل الأطراف، وعدم وجود تعريف واضح ومحدد متفق عليه من الدول الأربع وقطر حول مفهوم الإرهاب، مدللًا على ذلك بأنه مثلًا في اتهام قطر بتمويل داعش بمبلغ مالي كبير للإفراج عن مواطنين قطريين بالعراق، تعتبره دول المقاطعة الأربع إرهابًا وتمويلًا للإرهاب، بينما تعتبره قطر دفاعًا عن مواطنيها.





وأوضح السيد أن هناك اختلافًا أيضًا في إغلاق قناة الجزيرة، وهو الأمر الذي تعتبره الدول الأربع قضاء على الإرهاب الذي تبثه، بينما تعتبره قطر والولايات المتحدة هجومًا على حرية الرأي والتعبير.





ولفت إلى أن الدول الأربع لا تجد وسيلة مناسبة لإجبار قطر على التراجع عن النهج الذي تسير عليه، خاصة أن الحل العسكري ليس هو الأفضل في تلك الأزمة، ولا سيما أن الأمر يتعلق بأمن الخليج.





كان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد أدلى بتصريح بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى جدة مع وزير خارجية الولايات المتحدة، وبمشاركة وزير الدولة للشئون الخارجية الكويتية.





وأضاف أبو زيد، فى بيان صحفى، أن الاجتماع تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كل التطورات الأخيرة الخاصة بها، حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب، مؤكدًا تمسك مصر بالمطالب التى قدَّمتها الدول العربية الأربع لقطر.





كما أكد شكرى، خلال الاجتماع، أن التوصل لتسوية لهذه الأزمة يظل رهنًا بتفاعل قطر الإيجابي مع هذه المطالب وتوقفها عن دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.





وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن "شكرى" أوضح أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع إلى جانب الدول العربية الأخرى، تأتى فى إطار العلاقات الخاصة التى تربط كل هذه الدول بالولايات المتحدة، وكذا فى إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض، واتصالًا بالجهد الأمريكى للقضاء على الاٍرهاب.





من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن دول المقاطعة الأربع ستتخذ تدابير مضادة تصعيدية قاسية لكنها شرعية، وذلك بموجب أحكام القانون الدولي، ولن تقتصر التدابير هذه المرة على الدولة القطرية ومؤسساتها وأجهزتها وهيئاتها، بل ستمتد هذه المرة- ولأول مرة- لتطال الحاكمين لا المحكومين، واصفًا العقوبات التي من المتوقع اتخاذها من دول المقاطعة الأربع بأنها عقوبات ذكية ستطال كبار المسئولين، بما فيهم الأمير القطري.





وعدّد سلامة تلك التدابير بتجميد الأرصدة والودائع الحكومية لقطر في بنوك ومصارف الدول الأربع، وتجميد الأنشطة الاستثمارية، سواء الحكومية أو الخاصة لهذه الدول، وحظر سفر واستقبال كبار القادة والمسئولين القطريين، بما فيهم الأمير القطري في هذه الدول، ورفع أي حصانات لكبار القادة والمسئولين القطريين في هذه الدول؛ بغية تسهيل ملاحقتهم القضائية الجنائية في محاكم هذه الدول عن مساهمتهم الجنائية في ارتكاب جرائم إرهابية بحق مواطني الدول الأربع، وحظر تصدير الأسلحة والمواد المساعدة على إنتاج الأسلحة ومواد ومُعدات الشرطة أيضًا لإمارة قطر، ومطالبة الدول الصديقة لدول المقاطعة باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الإمارة القطرية، وتعليق وليس طرد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.



