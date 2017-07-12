القاهرة ودبى تقودان مكاسب البورصات العربية

صعدت جميع البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة الدوحة والقاهرة ودبى؛ بفضل أسهم البنوك قبيل شهادة جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، التي قد تقدم دلائل على توقيت قيام البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية الأمريكية.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 1.5% ليتجاوز 13889 نقطة، بقيادة البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مُدرج في القاهرة، والذى كسب حوالى 0.8%.





وتقدَّم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 2.8% ليزداد إلى 9280 نقطة، وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.6% ليرتفع إلى 3494 نقطة، بقيادة أسهم شركة داماك العقارية.





وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 7252 نقطة؛ بفضل البنوك والشركات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بنسبة أكبر تجاوزت 0.2% ليصل إلى 6795 نقطة.



