700 مليون جنيه مديونيات مصانع الطوب بالجيزة لإيجاس

الطوب الطفلى

- 200 مليون جنيه زيادة في مديونيات المصانع خلال 7 أشهر



محمود زكي



كشف مسعد الشاذلي، رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لمواد البناء: إن مصانع الطوب الطفلى بمحافظة الجيزة تعاني من زيادة المديونية على مصانعها إلى 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الركود الكبيرة في حجم المبيعات يرجع إلى زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في زيادة أسعار الطوب بنسبة تصل إلى 30% إذ ما تم مقارنته بما قبل زيادة المحروقات، موضحًا أن خلال خلال 7 أشهر الماضية فقط ارتفعت المديونيات إلى أكثر من 200 مليون جنيه.



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" إلى أن هناك عددا من المصانع قامت بجدولة المديونيات خلال الفترة الماضية مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس" إلا أن حوالي 400 مصنع تعثر في جدولة الديون حتى وصلت إلى 700 مليون جنيه.



ولفت إلى أن مصانع الطوب تعاني من أزمة حقيقية جراء أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 55% إذ يعتمد ما يقارب على 1000 مصنع بمنطقة عرب أبو ساعد، وكذلك منطقة الصف بصورة كبيرة في عملية الإنتاج على الغاز الطبيعي، والتي تعتبر من المدخلات الأساسية في عملية الإنتاج.



وأكد رئيس الجمعية الإنتاجية أن إيجاس تقوم باحتساب تكلفة الفواتير بأسعار الدولار وهو ما يسبب عبئا كبيرا على المصنعين، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحصيل الفواتير كل 15 يوما، مشيرًا إلى أن رفع الدعم على الوقود أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات عن التصنيع غير أن المصانع التي تقوم بعملية الإنتاج حاليًا لا تتجاوز الطاقة الإنتاجية لها عن 20%، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى اندثار صناعة الطوب في مصر.



ولفت إلى أنه يجب على الحكومة تقديم الدعم لمصانع الطوب الطفلى، وذلك للحفاظ عليها من التوقف إذ يصل عدد العمالة في تلك المنطقة عن 400 ألف عامل، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضي التي يقام عليها المصانع، والذي طالب بها المصنعين مرارًا وتكرارًا إلا أنه لا يوجد استجابة من أي من المسئولين.



وكان قد قال الشاذلي في تصريحات سابقة لـ"المال" نهاية العام الماضي: إن مديونيات مصانع الطوب في منطقة الجيزة وصلت إلى نصف مليار جنيه، وذلك بعد ثورة 30 من يونيو وحتى نهاية عام 2016.