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سيـــاســة
الحكومة تعدل قانون الأسرة حرصاً على عدم اختلاط الأنساب
الأربعاء 12 يوليه 2017 08:36 م
شريف اسماعيل 333
أخر الأخبار
شريف اسماعيل 333
المال – خاص
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.
وقال المجلس في بيان اليوم، إن التعديل جاء نظراً لانتشار ظاهرة قيام البعض بإقامة دعوى أمام محاكم الأسرة بطلب إثبات النسب لأطفال تم التكفل برعايتهم من خلال مشروع الأسرة البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الإجتماعى، دون أن يتم الإشارة إلى ذلك فى صحيفة الدعوى، حفاظاً على هؤلاء الأطفال وحرصاً على عدم اختلاط الأنساب.
وتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة (11) من القانون، تنص على أنه يتعين على الأخصائي الإجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (11) والتي من ضمنها دعاوى النسب، أن يضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيراً بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعاً لنظام الأسرة البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.
مجلس الوزراء
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