إصلاح ماسبيرو: الدولة ليس لها استراتيجية إعلامية واضحة

إصلاح ماسبيرو

رحاب صبحى:



أكد خالد السبكي، مدير عام بالقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن مديونية ماسبيرو هي 7 مليارات فحسب، وليست 21 مليارا، وأن هذا الرقم هو مجموع مديونية ماسبيرو والفوائد التي سجلها بنك الاستثمار القومي، وهو بنك تابع لوزارة المالية، والهدف منه هو تمويل مشروعات الدولة، وبالتالي فهو ليس بنكا تجاريا ومن المفترض ألا يحصل على فوائد خاصة، وأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو مؤسسة خدمية حكومية غير هادفة للربح.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه اليوم المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "إصلاح ماسبيرو"، وتحدث فيه محمد ربيع المدير الإداري للمركز المصري لدراسات السياسات العامة، وخالد السبكي مدير عام بالقطاع الاقتصادي بماسبيرو، والنائبة غادة صقر عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان المصري.



وبدأ خالد السبكي حديثه بنبذة عن ماسبيرو وتاريخه، واستكمل بالحديث عن الوضع الاقتصادي لماسبيرو والمشاكل التي تواجه الاتحاد في الفترة التالية للثورة، ومن ضمنها الوكالات الإعلانية التي توجهت للقنوات للخاصة بعد إعطاء الهيئة العامة للاستثمار التراخيص لتلك القنوات دون أي رقابة على محتواها، أضاف خالد السبكي أن الأجهزة والمعدات ضعيفة وتحتاج لصيانة دورية، وأنها غير مناسبة للأحداث الكبيرة.



وأكد السبكي أنه كان قد قُدم 12 مشروع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بدارسات جدواهم الاقتصادية وموافقات من شركات عالمية على القيام بتلك المشاريع لصالح ماسبيرو لكن تلك المشاريع لم تُعطى أي اهتمام، أكد أن تدخل الحكومة في سيادة ماسبيرو وانحيازها لمصلحة رجال الأعمال، بدلاً من دفاعها عن تلفزيونها الرسمي أو التزام الحياد أثر كثيراً بالسلب على ماسبيرو.



وأشار إلى أن الهيكلة بمعناها المطروح أي التخلص من العاملين والحد من عدد القنوات المرئية والمسموعة لخفض موازنة ماسبيرو ليست هي الحل، بل إن الحل هو الإدارة الجيدة، وخطة تدريبية مدروسة للاستفادة من قدرات وخبرات العاملين في القطاعات المطلوبة للحصول على منتج جيد سواء إن كان برامجيا أو دراميا أو سينمائيا ثم التسويق لذلك المنتج، بالإضافة لأن توزيع العاملين على شركات سيؤدي إلى مشاكل قانونية في المستقبل.



وفي كلمتها أكدت النائبة غادة صقر أن أزمة ماسبيرو هي أزمة دولة قبل أي أمر، وتساءلت إن كانت الدولة ترغب في امتلاك أداة إعلامية قوية أم أنها ستكتفي بالأدوات التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر، وأضافت أن الدولة ليس لديها رؤية أو استراتيجية واضحة، أكدت أننا بحاجة لثورة تشريعية لإصلاح الوضع الإداري، وللفصل بين مستحقات العاملين، ولمراجعة قانون الإعلام والصحافة الموحد.