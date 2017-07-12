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سيـــاســة
باحث بشئون البرلمان : كثير من الاستحقاقات الدستورية لم يناقشها المجلس
الأربعاء 12 يوليه 2017 07:12 م
أكرم ألفي، الباحث بشئون البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
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أكرم ألفي، الباحث بشئون البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
إيمان عوف
قال أكرم ألفي، الباحث بشئون البرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن البرلمان في دورته التي انتهت كان مضبوطًا على معارك سياسية بشكل أو بآخر، حيث ظهر من البداية الاصطفاف حول تكتلين أحدهما تكتل تابع للحكومة تمامًا وهو تكتل ائتلاف دعم مصر، وفي المقابل كان تكتل المعارضة 25- 30.
وأشار ألفي إلى أن البرلمان شهد تحولات عديدة، منها إقالة حزب المصريين الأحرار لنجيب ساويرس، الذي كان من المفترض أن يكون حليفًا قويًّا لائتلاف دعم مصر، واختفى حزب "مستقبل وطن" تمامًا من البرلمان، وانخرط داخل ائتلاف دعم الدولة. كما اختفت فكرة التكتل السياسي والشكل السياسي داخل المجلس، في مقابل كتلة متوافقة مع النظام بنسبة 80% على الأقل، بينما كانت هناك كتلة أخرى لم يتعدَّ حجمها 20%، وكان أيضًا من الواضح أن كلتا الكتلتين ليس لهما قيادة سياسية، أسوة بالبرلمانات التي شهدتها مصر قبل الثورة.
ومن الإخفاقات التي وقع بها البرلمان أنه لم يقم بالإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والتي كان من بينها قانون الانتخابات المحلية، ومفوضية الانتخابات التي نص عليها الدستور، بالإضافة لقانون العدالة الانتقالية.
ولفت ألفي إلى أنه بالمقابل تم إقرار العديد من القوانين المهمة، مثل قانون الهيئات الإعلامية، ولجان الإعلام، وهما أيضًا من الاستحقاقات الدستورية المهمة، كما تم التورط في مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وشغلت حيزًا كبيرًا من أداء البرلمان.
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