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سيـــاســة
تجديد حبس ابنة القرضاوى وزوجها
الأربعاء 12 يوليه 2017 06:49 م
ابنة القرضاوي وزوجها
أخر الأخبار
ابنة القرضاوي وزوجها
كتبت - نجوى عبد العزيز
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابات امن الدولة العليا، تجديد حبس كلا من علا يوسف القرضاوى وزوجها المهندس حسام خلف القيادى بحزب الوسط 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتم إدراجها ضمن الجماعات الإرهابية.
وتقول التحقيقات التى باشرها المستشار محمد وجيه المحامي العام للنيابة أمن الدولة العليا أن القضية تضم عدد من قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن المرسى، عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسئولة عن نشاط الجماعة فى مصر، وآخرين والمتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.
الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان
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