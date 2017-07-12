أجندة الأحداث السياسية الخميس 13-7

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى مركز خدمات نقل الدم القومية عن تنظيم احتفالية للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بالدم .. تبرع الآن.. تبرع دائما" والذى أطلقته منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمى للتبرع بالدم، غدا الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وتقام الاحتفالية برعاية وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية وبعض الشخصيات العامة.



أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، عن افتتاح مصنعين بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية باستثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه، وستوفر ما يقرب من 400 فرصة عمل، غدًا الخميس، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والذى يزور بنى سويف فى إطار التكامل والتواصل المباشر لتشجيع الاستثمار بالمحافظة.



وذكر بيان للمحافظة، اليوم، أن برنامج الزيارة يتضمن غدًا وضع حجر الأساس لفرع إحدى الشركات الكبرى فى مجال تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية، على مساحة 150 ألف م2 وباستثمارات تصل إلى 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسليم 40 خطاب تخصيص أراضى صناعية "بالمجان " للمستثمرين.



قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيستقبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، غدا الخميس، لتفقد قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس، ولبحث سبل دعم القرية، ومتابعة المشروعات التى ستقام بها، وما تم تنفيذه من بنية تحتية، أعلن المحافظ دعمه للقرية بـ 2 مليون و500 ألف جنيه، مضيفا أنه يعمل جاهدا لتشهد القرية بنهاية عام 2017 وإنهاء الكثير من مشاكل ومعاناة أهالى الجزيرة الخضراء وتوابعها، والتى دامت لسنوات طويلة فى إهمال وبخاصة فى أهم القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والنظافة، وترعة الرشيدية ومياه الشرب والصرف الصحى.



وقال إنه عقد اجتماعا مع أهالى القرية والتنفيذيين، لمناقشة نظام تطوير وبناء منظومة لإدارة المخلفات الصلبة والصرف الصحى ومياه الشرب، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحى من خلال محطات متنقلة لتحسين الوضع الحالى لحين الانتهاء من إنشاء المحطات الثابتة.



أحزاب ونقابات



تنظم أمانة بولاق الدكرور بحزب التجمع، عددا من الندوات لأهالي وشباب بولاق، وتبدأ أولى هذه الندوات غدا الخميس تحت عنوان "مكافحة الإرهاب ونبذ العنف"، ويحاضر فيها النائب محمد إسماعيل.

قال عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، إن الحزب يكافح الإرهاب في كل المناطق والعشوائيات والقري والنجوع، لافتا إلى أنهم سيقومون بدور توعوي اجتماعي لإنقاذ الوطن من الأفكار الإرهابية المتطرفة.



أخرى



يستضيف مركز "دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي"، سلسلة محاضرات حول "الفكر العربي" التي يقدمها أحمد سعد زايد، ويستأنف المركز هذه السلسلة من الندوات باللقاء الرابع تحت عنوان "الإسلام التقليدي الشيعي"؛ وذلك في السابعة مساءً الغد بمقر الأبحاث بجاردن سيتى، وتعتبر المذاهب الشيعية من أقدم المذاهب الإسلامية، وسوف تتناول المحاضرة التشيع كمفهوم في الفكر الإسلامي، ومراحله التاريخية عبر التاريخ وأشهر مفكريه، وما وصلنا منه اليوم ويؤثر في خريطة الفكر العربي، كما ستتعرض المحاضرة إلى أهم مفكري التشيع المعاصر ومذاهبهم وأفكارهم.



تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، غدا الخميس، اجتماعًا موسعًا للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى - الرومانى المشترك بحضور المهندس حسن الشافعى رئيس الجانب المصرى بالمجلس، عضو مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء المجلس لاستعراض أجندة المجلس في منتدى الأعمال المشترك والذي سيعقد في العاصمة "بوخارست" بنهاية الشهر الجارى، ويأتى الاجتماع في إطار الترتيبات الخاصة لانعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة والدورة الخامسة لمنتدى الأعمال "المصرى-الرومانى" بالعاصمة الرومانية "بوخارست" خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجارى، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



محافظات



تشهد مكتبة الإسكندرية، غدًا الخميس، تدشين برنامج "مكافحة التطرف والإرهاب فكريا"، والذى يعد أول برنامج عربى متكامل لمكافحة التطرف والإرهاب فكريا، ويتضمن على 30 دورة للشباب من سن 15 حتى 35 سنة، بمعدل مشاركة 60 شابا فى كل دورة.



أوضح بيان المكتبة إن هذه الدورات تهدف إلى الإجابة على تساؤلات الشباب حول القضايا المعاصرة خاصة الأسئلة المثارة حول القضايا الخلافية الإسلامية، مشيرا إلى أن تلك الدورات تعطى الشباب جرعات من المعرفة في العديد من المجالات، وسيدرّس في هذه الدورات نخبة من علماء الأزهر سيقومون بشرح علوم التفسير والحديث والفقه.