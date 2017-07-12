100 مليون جنيه استثمارات أربو بلاس سنوياً

مدحت كرم رئيس شركة أربو بلاس

المال ـ خاص:



تستثمر شركة «أربو بلاس» لخدمات القيمة المضافة 100 مليون جنيه، سنويا فى شراء المحتوى الجديد، و تدريب الكوادر البشرية التى تعكف على تطوير منصات تكنولوجية جديدة، وإعلانات العملاء.



وكشف مدحت كرم، الرئيس التنفيذى للشركة، عن إجراء مفاوضات مع مسئولى الشركة المصرية للاتصالات للتعاون المشترك فى تطوير المحتوى، والموسيقى، والرسائل النصية عقب تحولها إلى مشغل خدمات اتصالات متكامل، مشيرا إلى أن الشركة تقدم أيضاً خدمات الرسائل للعملاء فى عدة قطاعات ومنها البنوك والعقارات والتجارة الإلكترونية.



وقال لـ " المال " إن شركته اقتنصت مؤخرا حقوق توزيع ألبوم الفنانة اللبنانية نانسى عجرم الجديد " حاسة بيك " فى أسواق الشرق الأوسط، وطرحه حصرياً على تطبيق " غنيلى " التابع لشركة "أورنج مصر" للاتصالات، والكول تون الخاص بها.



وأوضح أن "أربو بلاس" أطلقت منصة للموسيقى الرقمية " الديجتيال " تحت اسم " ميوزيك آب "، و تستهدف مخاطبة صغار ومتوسطى المطربين والذين لا يمتلكون فرصة للوصول إلى "آربو بلاس" أو مشغل الاتصالات لتسويق المحتوى الغنائى وتحقيق أرباح، منوها بأن أسلوب عمل الشركة كان يعتمد قديما على التعاقد مباشرة مع الفنانين على توزيع الأغانى ثم تسويقها إلى شركات الاتصالات.



وأضاف أن منصة "ميوزيك آب" هى موقع إلكترونى يتيح للمطرب تحميل ألبومه أونلاين، مما يساعد الشركة على توصيله إلى المشغلين أو نشره على مواقع مماثلة مثل "أنغامى" و"سبوتيفاى"، وجرى العرف عادة على اقتسام الأرباح بواقع نصف دولار لشركة الاتصالات، والنصف الآخر يتم توزيعه بنسبة 30 % لصالح "أربو بلاس"، و%70 للفنان، وتفتقد هذه الشريحة إلى منتجين وموزعين لأغانيهم بعكس المشاهير مما يمثل نقلة نوعية فى عالم الفن.



كما طرحت منصة أخرى لتوصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بعملائها منذ شهرين تعرف بـ " connekio" عن طريق رسائل نصية قصيرة، وترتبط بـ 40 شركة اتصالات أبرزها " فودافون " و" أوريدو " و " فيفا " و" دو " و" دجيزى " و" اتصالات " على مستوى المنطقة تخدم 500 مليون عميل.



وتابع : "لا يوجد مانع من إطلاق "ميوزيك آب" كتطبيق على المحمول بعد الوصول إلى ألف مطرب كمرحلة أولى بداية العام المقبل، بحيث يمكن للفنان متابعة إيرادات محتواه الغنائى لحظياً، مشيرا إلى أن "أربو بلاس" توفر أيضا خدمات للعميل مباشرة منها أفلام، ومسلسلات، ومزيكا، واستشارات طبية، مقابل اشتراك رمزى قد يصل إلى جنيه.



وأضاف :" تعمل "أربو بلاس" مع شركات المحمول الثلاث محلياً، إلا أنها تتعاون أكثر مع "أورنج" بحكم العلاقة التاريخية التى تجمع الشركتين تحت مظلة " أوراسكوم للاتصالات "، كما تمتلك "أورنج" خبرة فى مجال المزيكا والأغانى.



وقال إن الشركة متواجدة فى 12 دولة هى : مصر والإمارات والسعودية وقطر والجزائر وتونس، والمغرب والعراق واليمن وباكستان وبنجلاديش، وإيطاليا، ويعمل لديها 120 موظفا،ً وتسعى إلى التركيز بقوة على أسواق الشرق الأوسط، لافتا إلى أن استثمارات "أربو" فى الدوحة لم تتأثر ولكنها تبحث الطريقة المثلى لتحويل الأرباح إلى القاهرة ويتم ذلك حاليا من خلال الإمارات.



على صعيد آخر، قدر حجم صناعة الموسيقى عالمياً بنحو 30 مليار دولار، منها 500 مليون بالشرق الأوسط، والجزء الأكبر من أمريكا وأوروبا، مما يؤكد وجود فرص استثمارية واعدة، لاسيما وأن توزيع الأسطوانات يقل تدريجيا وتنمو الموسيقى الرقمية بشكل ملحوظ جدا.



وفرق بين نوعين من الرسائل النصية أولها P2P (شخص لآخر) ويشهد تراجعا كبيرا مع ظهور تطبيقات التواصل الاجتماعى، مثل " واتس آب "، والنوع الآخر A2P (تطبيق لشخص)، مبيناً أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن نسبة تصفح رسائل المحمول تبلغ 98%.



وتوقع وصول حجم سوق الرسائل خلال الـسنوات الثلاث المقبلة إلى 50 مليار دولار، نصيب المنطقة منها 1 - 2 مليار دولار، مضيفاً أن "أربو بلاس" لديها فرص عمل بالمنطقة بين 3 إلى 4 مليارات دولار، فأسواق الإمارات وقطر والكويت البحرين، من أعلى 10 دول عالميا انتشارا للهواتف الذكية، وكل مواطن هناك يحمل جهازين "سمارت فون".



وعلى صعيد تأمين المحتوى الغنائى ضد القرصنة، رأى أن الحد من سرقة العمل الفنى أونلاين شبه مستحيل، ولكن يوجد حلول للتكويد " DITIGAL RIGHTS MANAGMENT " تصعب نقل المحتوى من هاتف لآخر، ويمكن أيضا التحايل عليها، أما الوسيلة الأخرى خدمة "الكول تون" وهى مؤمنة تماماً إذ تتحكم بها شركة اتصالات، وأخيرا التطبيقات ذات الاشتراكات الشهرية.



وأكد أن السوق المصرية تشهد منافسة قوية بين أكثر من لاعب فى الصناعة، ولكنها تنعكس بالإيجاب على مصلحة المستهلك، إذ تتعاون "أربو" مع جهاز تنظيم الاتصالات فى تقديم خدمة جيدة للعميل بسعر معقول، مشددا على أهمية تفهم الجهات الحكومية طبيعة عمل الشركة وتذليل العقبات أمامها.



يذكر أن «أربو بلاس» تأسست فى عام 2003 وتتبع شركة A15 لتكنولوجيا المعلومات، والتى كانت تسمى «OT VENTURE» حتى 9 ديسمبر 2014 إحدى الكيانات المملوكة لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT.