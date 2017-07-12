هيئة لويدز توصى بمنح ميناء دمياط شهادة الجودة العالمية

ميناء دمياط 66

المال- خاص:



قال اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط: إن الهيئة أجرت استعدادات مكثفة وبذلت جهدا كبيرا للحصول على شهادة البيئة، وتجديد شهادتى الجودة والسلامة والصحة المهنية، مضيفا أن فريقا من المراجعين المكلفين من هيئة الإشراف الدولية لويدز ريجستر قام بالمرور على ميناء دمياط خلال الفترة من يوم 4 يوليو الجاري، حتى 12 من نفس الشهر؛ للوقوف على مدى التزام ميناء دمياط بتطبيق المواصفة الخاصة بالشهادة ISO 14001:2015.



وتابع: راجع الفريق جميع الإجراءات الورقية التى تقوم بها الإدارة العامة لحماية البيئة بالهيئة من قياسات بيئية، وإجراءات تقليل الانبعاثات للأتربة العالقة والغازات، وخطط مكافحة التلوث البحرى بالميناء، والمعتمدة من جهاز شئون البيئة والطرق التى تتبعها الهيئة فى الحفاظ على صحة العاملين والمتعاملين مع الميناء.



وأشاد فريق المراجعة بمنظومة الـ OPS (إمداد السفن بالكهرباء من البر) والذى يطبقه الميناء كأول ميناء مصرى ينفذ هذه المنظومة، والتى أدت إلى تقليص الغازات الكربونية المنبعثة

من السفن، بالإضافة إلى الضوضاء الناتجة عن تشغيل مولدات الكهرباء خلال فترة التراكى داخل الميناء، بحسب بيان للهيئة.



كما تم عقد مؤتمر وفى ختام أيام المرور أوضح فيه رئيس الفريق أنه تمت التوصية بمنح ميناء دمياط شهادة ISO 14001:2015 للبيئة وكذلك تجديد شهادتى 9001 للجودة و18001:2007 للسلامة والصحة المهنية.