بيقولك تطلق نسخة محدثة على آندرويد

بيقولك22





المال ـ خاص:



كشف جمال صادق، مؤسس شركة وتطبيق " بيقولك " لمتابعة الحالة المرورية، عن طرح نسخة محدثة من البرنامج على نظام التشغيل " آندرويد " أمس الأول تدعم اللغة العربية وأقل 50 % عن حجمها الحالى.



وقال لـ«المال» إن الإصدار الجديد سيتيح للمستخدم إضافة نشرة صوتية عن ملخص الحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية، والمخطط السريع ويساعد فى الوصول إلى الواجهة عبر طرق مختصرة، مبينا أن "بيقولك" يعتزم أيضاً بدء تطوير نسخة "الآيفون" خلال شهرين.



وأكد أن الشركة جمدت أنشطتها التوسعية خارج مصر خلال العام الحالى، لحين تعزيز التواجد بالسوق المحلية، وتنتوى تنفيذ ذلك فى 2018.



وقدر عدد مستخدمى التطبيق فى مصر بـ1.35 مليون، منهم من 60 - 70 % عبر هواتف آندرويد ، و 30 % لـ "آيفون"، مشيرا إلى أن "بيقولك" رصد إقبالا متزايدا على طرق السفر خلال فترة عيد الفطر.



يُذكر أن «بيقولك» هو تطبيق متاح على هواتف «آندرويد» و «آيفون» بدأ العمل رسميًّا منذ 6 سنوات تقريبًا، وأتاح مؤخرا خدمة إمكانية حجز صيانة للسيارة، بالتعاون مع شركة «ساعد» وبخصومات كبيرة تحدد نسبتها حسب كل مركز صيانة على حدة، إذ يقوم المستخدم بإدخال موديل السيارة على التطبيق ورقم تليفونه، ثم يتواصل هاتفيًّا مع أحد ممثلى خدمة العملاء بالشركة، والذى سيوفر له أقرب مركز للصيانة.



كما صمم أيضا شنطة صغيرة يتم وضعها داخل السيارة، لجمع القمامة بدلا من التخلص منها فى الشوارع بمبلغ بسيط، إذ يقوم بطلب ويقوم مندوب «بيقولك» بتوصيله إليه، ويتم الدفع سواء بالبطاقات الائتمانية، أو بالكاش، علما بأنها مصنوعة من مادة قابلة لإعادة التدوير من اللوحات الإعلانية.



