NTG للحلول تنشئ قاعدة بيانات موحدة للتمويل متناهى الصغر

الرقابة المالية

خلال 10 شهور.. لصالح «الرقابة المالية»

عادل زغلول: توريد برمجيات لإدارة شبكات مشغل عمانى بـمليونى دولار









المال ـ خاص:



تعاقدت شركة «NTG EGYPT» للحلول مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لبرامج التمويل متناهى الصغر الممولة من قبل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى خلال 10 شهور.



وقال عادل زغلول، رئيس الشركة، إن تكلفة المشروع تصل إلى 1.750 مليون جنيه، ويستهدف حصر جميع أسماء الجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر وربطها إلكترونياً مع البنوك.



وأوضح لـ«المال»، أن قاعدة البيانات ستكون مزودة بأحدث الحلول الأمنية للحفاظ على سرية المعلومات من هجمات القرصنة الإلكترونية.



على صعيد آخر، كشف زغلول أن NTGاتفقت مؤخرا مع إحدى شركات الاتصالات العمانية على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توريد برمجيات لإدارة الشبكات باستثمارات 2 مليون دولار.



وأشار إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروعين لصالح شركتى محمول بالسوق المحلية بقيمة 9 ملايين جنيه فى مجالات إدارة الشبكات إلكترونياً، واستغلال تكنولوجيا الواى فاى للاتصال بشبكات المحمول فى الأماكن المغلقة التى تنعدم فيها إشارات الاتصال كالمولات التجارية.



يذكر أن NTG هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة NTG CLARITY الكندية وتأسست عام 2000، وتعمل فى تطوير برامج الاتصالات السلكية واللاسلكية.



ونفذت الشركة خلال المرحلة الماضية مجموعة من المشروعات التكنولوجية، منها إنشاء مركز رئيسى لخدمات الاتصالات وغرفة تحكم مركزية لصالح شركات كهرباء جنوب الصعيد بتكلفة 60 مليون جنيه، وتوريد حزم برمجيات لإحدى شركات الاتصالات الإيرانية، باستثمارات 10 ملايين دولار.



وبحسب قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر فى سبتمبر 2016، فإن برامج السوفت وير تخضع إلى ضريبة %14، رغم أنها كانت معفاة من ضريبة المبيعات، بعكس أجهزة الهاردوير، وتشهد مبيعات البرمجيات منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى تراجعا بنسبة %40.

