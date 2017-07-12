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اقتصاد وأسواق
أول رد من CNE على قرار بطلان تعاقدها مع بى ان سبورتس
الأربعاء 12 يوليه 2017 06:03 م
cne بي ان سبورتس
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cne بي ان سبورتس
مصدر: موقفنا يحدد بعد الانتهاء من مراجعة تعاقداتنا مع الجانب القطرى
حقوق المشتركين محفوظة.. والتشفير يشمل القمر الصناعى "سهيل سات"
محمد فتحى
كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE" أن الشركة لازالت تدرس كل التزاماتها القانونية فى حال ما تقرر فسخ عقودها مع قنوات "بى ان سبورتس" أو عدم تجديدها، لمعرفة حقوقها والتزاماتها فى كلتا الحالتين، مشيرا إلى أن شركته ليست طرفا فى القرار الصادر اليوم من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ببطلان التعاقد، لاسيما أنها لم تنته من المراجعة القانونية لجميع تعاقداتها مع شركة "beIN Sports".
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم، بطلان تعاقد شركة "CNE" وشبكة قنوات "بى إن سبورت" قانوناً دون الحاجة لحكم قضائى، باعتبار أن هذا الاتفاق آلية لتنفيذ الممارسات الاحتكارية، واستنادا إلى نص المادة 20 من قانون الجهاز.
وتنص المادة على : "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قراراً بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (6، 7، 8) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات".
وأكد المصدر لـ"المال" أنه فى حال التزمت الشركة بهذا القرار بعد الانتهاء من دراسة موقفها جيدا، ستكون ملزمة برد المبالغ التى دفعها المشتركون لها نظير الاشتراك فى تلك القنوات، موضحا أنه إذا كان أحد المشتركين لمدة عام قد مر عليه ثلاثة شهور فقط، سيتم رد التسعة أشهر المتبقية كاملة.
ومن المعروف أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية تحصل مبلغ الاشتراكات مقدما، ولا ترسلها للشبكة إلا بعد انتهاء فترة الاشتراك، فمثلا إذا كان الاشتراك لمدة عام ويتم تحصيله من العميل على دفعات ربع سنوية، فتقوم بتحصيل الدفعة مقدما ولا ترسلها للقناة إلا بعد انتهاء الثلاثة أشهر، وكذلك الباقات السنوية التى تسدد كاملة للشركة، فيتم تحويلها لمزود الخدمة القطرى جزئيا وليس دفعة واحدة، لضمان الحقوق المالية للمشتركين فى تلك الحالات، وبالتالى لن تتحمل الشركة أية خسائر فى حال فسخ التعاقد ورد تلك المبالغ للمشتركين.
وفيما يتعلق بإمكانية تحول المشتركين فى مصر إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات" الذى تبث باقات "بى ان سبورتس" من خلاله، والاشتراك من خلال أحد الوسطاء خارج مصر، أكد أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE" المسئول الأول والأخير عن تشفير القنوات داخل مصر بصرف النظر عن القمر الذى تبث تلك القنوات من خلاله، إذ أنها الشركة الوحيدة فى مصر التى تمتلك تصريحا من مجلس الوزراء بالتشفير، وبالتالى لا يمكن بث أى قناة مشفرة سوى من خلالها.
وقال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى بيان صحفى، اليوم، إنه تابع التطورات المتعلقة بقراراته التى أصدرها ضد شركة بى إن سبورت لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، كما شارك الجهاز فى تحقيقات النيابة العامة فى القضايا التى أحالها الجهاز للنائب العام فى شهر يناير الماضى لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد bein لما أثبته الجهاز من قيام الشركة بارتكاب ممارسات احتكارية عديدة.
وعبر الجهاز عن أسفه لتعنت شركة "بى إن سبورت" ورفضها تنفيذ قراراته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التى اركتبتها الشركة فى حق المواطن والاقتصاد المصرى، والتى لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانونى وعلى القرارات الإدارية.
وأشار بيان الجهاز إلى أنه خاطب الجهات الرسمية بهذا الأمر لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصرى الملزمة لكافة العاملين داخل جمهورية مصر العربية، معلنا استمراره فى مراقبة تصرفات bein الاحتكارية واتباع كافة الوسائل القانونية لوقفها، والعمل مع كافة الاطراف المعنية لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية والتى تتمتع بها الشركة والتى مكنتها من ايقاع أشد الضرر بالاقتصاد والمواطن المصرى.
الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية "CNE" أعلنت مؤخرا أنها تعمل على المراجعة القانونية لجميع العقود ومذاكرت التفاهم المبرمة مع شركة "beIN Sports" والمختصة بإذاعة وتشفير المباريات الرياضية، ودراسة سيناريوهات فسخ التعاقدات الحالية أو عدم المد او التجديد لفترات اخرى بسبب عدم شفافية الشبكة القطرية وتعارض ممارساتها مع قوانين المنافسة بسبب احتكارها إذاعة وبث المباريات خاصة المرتبطة بالفرق والأندية الوطنية فى البطولات الإقليمية والدولية.
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