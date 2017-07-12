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اتصالات وتكنولوجيا
القاضى يجتمع بقيادات المصرية لمتابعة خطة تحديث شبكتها
الأربعاء 12 يوليه 2017 05:59 م
ياسر القاضى مؤتمر
أخر الأخبار
ياسر القاضى مؤتمر
تنفيذ 50 % منها.. وإدارات الشركة تستعد لإطلاق المحمول
محمود جمال :
علمت "المال" أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، اجتمع مؤخرا مع قيادات المصرية للاتصالات، لمتابعة تنفيذ خطة الشركة بشأن إحلال الخطوط النحاسية الأرضية بشبكة كابلات ألياف ضوئية، تمهيدا لتوفير خدمات إنترنت بسرعات تبدأ من 4 ميجابايت.
وقال مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات، إن الشركة نفذت أكثر من 50 % من الخطة الموضوعة، بشأن تحديث بنيتها التحتية، والتى كانت قد توقفت لفترة فى ظل التغييرات الإدارية التى شهدتها الشركة خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن مختلف إدارات المصرية للاتصالات، تعمل على قدم وساق لإنجاز التجهيزات الفنية اللازمة لتقديم خدمات اتصالات متكاملة للعملاء، قبل نهاية العام الحالى بفاتورة مجمعة .
كان المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن شركته ستكون جاهزة لتقديم خدمات المحمول بنظام التجوال المحلى، على شبكة اتصالات مصر، على مستوى الجمهورية، نهاية الصيف الحالى .
يذكر أن المصرية للاتصالات، وضعت خطة لتحديث واستبدال شبكة الكابلات النحاسية بكابلات فايبر، لنحو ٤ ملايين منزل، كمرحلة أولى، فى ٢٠١٣، باستثمارات 5 مليارات جنيه.
اتصالات وتكنولوجيا
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