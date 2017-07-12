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اقتصاد وأسواق
إستراتيجية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتشجيع التصنيع
الأربعاء 12 يوليه 2017 05:52 م
تمويل المشروعات متناهية الصغر
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تمويل المشروعات متناهية الصغر
تتلخص فى تقليل قيود إجراءات تسلم الأراضى
المال ـ خاص
قال فؤاد ثابت، عضو المجلس الاستشارى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى حل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الجهاز سيركز خلال المرحلة المقبلة على تقليل القيود وتقنين إجراءات تسلم أراضى المشروعات الصغيرة للتوسع فى هذه الصناعات والتحول من الاستيراد إلى التصنيع.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود والمحروقات قرار سيادى لا عودة فيه، خاصة أن الدولة فى مرحلة اقتصادية حرجة، ورغم ذلك لا ينكر أحد تاثير القرار على زيادة تكلفة نقل السلع.
وأوضح أن القرار سيدفع لزيادة سعر الخامات وتكاليف التشغيل الخاصة بالمصانع وسيؤثر فى النهاية على تكلفة المنتج النهائى نتيجة رفع نولون نقل البضائع وشحنها التى زادت بنسبة لا تقل عن %40.
وضرب مثالا بأن نقل سلعة كالملح من مناطق الإنتاج بالعريش إلى مناطق التصنيع ببورسعيد تضاعف من 50 جنيها إلى 100 جنيه للطن رغم القيمة السعرية البسيطة للملح وهو ما سيرفع بالتبعية سعر المنتج.
الصندوق الاجتماعي للتنمية
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