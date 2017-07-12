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مبادرة من EICG لتمويل مشروعات رواد الأعمال
الأربعاء 12 يوليه 2017 05:47 م
مصطفى الشبينى
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مصطفى الشبينى
المال ـ خاص
أطلقت الشركة المصرية الدولية للاستشارات المالية EICG مبادرة لتمويل مشروعات إبداع الشباب من رواد الأعمال، وذلك من خلال تقديم تمويلات تصل لمليونى جنيه.
قال مصطفى الشبينى، رئيس مجلس ادارة الشركة، إن المكتب لجأ لهذه المبادرة فى إطار حرصه على مساندة صغار المستثمرين وحديثة التخرج، من خلال البحث عن أفضل الأفكار الاستثمارية القابلة للتحقيق على أرض الواقع، وذلك لعرضها على الشركة، على أن تتم دراستها بشكل جدى من جانب لجنة من موظفى الشركة، تمهيداً لتبنيها وتقديم التمويلات اللازمة.
وتابع :سنحاول عبر المبادرة التركيز على الطابع الصناعى أو التشغيلى فى الافكار المقدمة، مع الابتعاد قدر الامكان عن الافكار المرتبطة بالاتصالات وتطبيقات الإنترنت والتى لاقت اهتماماً كبيراً فى الاونة الاخيرة من رجال الاعمال وصناديق الاستثمار.
وأكد أنه سيتم البدء فى تلقى افكار رواد الاعمال مطلع أغسطس، على أن يخصص الايميل الاليكترونى
[email protected]
لتلقى الأفكار وطلبات المشاركة فى المبادرة.
وأوضح أنه سيتم الاعتماد على السيولة المتاحة بالشركة لتغطية الالتزامات المالية بالمبادرة، والتى اعتبر انها مهمة للغاية فى المرحلة الحالية، والتى تتواكب مع توجه الحكومة لتقديم كل الدعم للشركات الصغيرة واتاحة التمويل متناهى الصغر.
وتابع: عند اختيار فكرة ما للتنفيذ سيتم منح مقدم المشروع 50 ألف جنيه مكافأة عن الفكرة، وكبداية للتمويلات المتفق عليها.
جدير بالذكر أن "المصرية الدولية للاستشارات المالية":، هى أحد مكاتب الاستشارات التى تأسست فى بداية الألفية الحالية، عبر تحالف مكون من 4 شركات محلية، وتعد ذراعا لشركة msi البريطانية العاملة بالاستشارات المالية.
ونجح المكتب فى اعادة الهيكلة المالية والادارية لشركة سكوير كويب العاملة فى مجال الدعاية والاعلان، واستطاعت ضخ بعض الاستثمارات وتسويق الشركة، إلى أن نجحت الاخيرة فى الحصول على الحق الحصرى للدعاية والاعلان فى مول سيتى ستارز بمدينة نصر، وكايرو فيستيفال، وارابيا مول، فضلا عن تولى تحديد القيمة العادلة لشركة راميد للادوية.
التمويل متناهي الصغر
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