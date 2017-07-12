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اقتصاد وأسواق
7.7 مليار جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية من السيارات
الأربعاء 12 يوليه 2017 04:30 م
الإدارة العامة بجمرك السويس
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الإدارة العامة بجمرك السويس
مها أبوودن:
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، خلال العام المالى 2016\2017 عن 82893 سيارة ملاكي، مناشئ وموديلات وسعات مختلفة.
شهد شهر نوفمبر الإفراج عن أكبر عدد خلال العام، إذ تم الإفراج عن 12772 سيارة.
بينما شهد شهرى فبراير ومارس، الإفراج عن أقل عدد، إذ تم الإفراج عن 430 سيارة في كل منهما.
بلغ إجمالى الإيراد المحصل لإدارة الملاكى، 5 مليارات و383 مليون، و525 ألف و972 جنيها.
وخلال نفس العام أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 9168 سيارة نقل.
فى شهر نوفمبر تم الإفراج عن أكبر عدد من سيارات النقل، خلال شهور العام، بعدد 1423سيارة. بينما شهد شهر أبريل أقل عدد، بإجمالى 312 سيارة، وبلغ إيراد إدارة النقل 870 مليون، و433 ألف، و822 جنيها.
وخلال نفس العام أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 8821 رسالة قطع غيار، وشهد شهر أغسطس أكبر عدد لرسائل قطع غيار السيارات المفرج عنها بإجمالى 960 رسالة، بينما شهد شهر أبريل أقل عدد، بإجمالى 497 رسالة.
وبلغ إيراد إدارة قطع غيار السيارات 902 مليون، و845 ألف، و624 جنيها.
وبذلك تصل إجمالى الإيرادات الجمركية المحصلة بالإدارة العامة للسيارات بجمارك الإسكندرية، خلال العام المالى 2016/2017، إلى 7 مليار، و 156 مليون، و 805 ألف، و 418 جنيهاً، من بينها مبالغ الغرامات والمخالفات ، وبلغت 566 مليون، و229، و510 جنيها وبإجمالى نهائى قدره مبلغ 7 مليار و723 مليون و34 ألف و928 جنيهات.
من جهة أخرى بلغت الإعفاءات على تلك السيارات ورسائل قطع الغيار بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير، 3 مليارات و 808 مليون، و 668 ألف، و 75 جنيها.
كانت أكبر الإعفاءات الجمركية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 495 مليونا، و227 ألف، و758 جنيها، وشهد شهر سبتمبر أقل مبالغ الإعفاءات بقيمة 193 مليونا، و 947 ألف، و 440 جنيها.
اقتصاد وأسواق
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