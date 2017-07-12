النعيم : خسائر القلعة ستتواصل لحين الانتاج من المصرية للتكرير

أداء طاقة عربية و أسيك للأسمنت سيتحسن



أسماء السيد



قالت وحدة البحوث ببنك الاستثمار "النعيم القابضة"، إن أداء شركة "القلعة القابضة" خلال الربع الأول من العام الجاري جاء ضعيفًا في مجمله، خاصة من حيث نتائجها الصافية، على الرغم من تحسن الأداء التشغيلي، والذي جاء مدفوعًا بأداء الشركات التابعة أسكوم وطاقة عربية وأسيك للهندسة.



وتوقعت النعيم، استمرار الاتجاهات الإيجابية من الناحية التشغيلية، مع مواصلة تحقيق خسائر نتيجة تكاليف خدمة الدين المرتفعة، وخسائر ريفت فالي، حتى بدء الإنتاج بشركة "المصرية للتكرير" والمتوقع في منتصف 2018، كما توقعت في الأجل القريب فصل قيد سكك حديد ريفت فالي عن القوائم المجمعة للقلعة القابضة.



وأشارت "بحوث النعيم" إلي توقعات إدارة "القلعة" القابضة بتحقيق أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 500 مليون دولار سنويًا في الأوضاع الطبيعية عند الإطلاق التجاري الكامل لمشروع "المصرية للتكرير" والمقرر في 2019.



ورجحت تحسن الأداء التشغيلي على مستوى الشركة التابعة "طاقة عربية"؛ حيث تُراجع الحكومة بالزيادة في أسعار توصيل الغاز بالمنازل، والتي تبلغ حاليًا 2500 جنيه، ومن المقرر الإعلان عن الأسعار الجديدة في النصف الثاني من 2017.



وأعلنت "النعيم"، ترقبها أداءً أفضل لـ"أسيك للأسمنت" على الأساس الربع سنوي، استنادًا إلى التوقعات بانتهاء أثر توقف العمليات بسبب أعمال الصيانة الفنية بمصنع زهانة للأسمنت الجزائر في الربع الثاني من 2017.



واستطاعت زهانة الحصول على قرض بقيمة 315 مليون يورو بغرض إنشاء خط إنتاج ثان بطاقة 1.6 مليون طن سنويًا، وهو ما يغطي 90٪ من إجمالي التكلفة البالغة 350 مليون يورو، ذلك إلى جانب اقتراض 10.5 مليون يورو عن طريق حقوق الملكية، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية 2018.



ولفتت إلى أن التوصية قيد إعادة النظر – إذ ما زالت هناك احتمالات بالإقدام على عمليات تخارج واضمحلال أصول ذات أثر سلبي، مثل التخارج من ريفت فالي وجزور، ولكن تُشير إلى ترقب تقييم أعلى للسهم مع اقتراب الانتهاء من مشروع "المصرية للتكرير"؛ حيث من المقرر الدخول في مرحلة التشغيل التجريبي للمشروع في الربع الأول من 2018.



وحققت الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 2.115 مليار جنيه، بتراجع ربع سنوي 16.3٪، ولكنه ارتفع على الأساس السنوي بنسبة 22.1٪.



وبلغ هامش الربح الإجمالي 19.23٪، بارتفاع ربع سنوي 5.28 نقطة مئوية، ولكنه شهد تراجعًا سنويًا طفيفًا بمقدار 0.59 نقطة مئوية، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي في الشركات التابعة أسيك للتعدين (أسكوم)، وطاقة عربية، وأسيك القابضة.



وسجلت الشركة صافي خسارة بقيمة 384 مليون جنيه؛ حيث شهدت الخسائر زيادة على الأساس الربع سنوي بنسبة 88.6٪، ولكنها انخفضت على الأساس السنوي بنسبة 58٪. فاستمر تأثُّر نتائج الشركة بارتفاع تكلفة الفائدة والبالغة 335 مليون جنيه خلال الربع المذكور، إلى جانب تسجيل خسائر من العمليات غير المستمرة بقيمة 226 مليون جنيه ونتج جزء كبير منها عن سكك حديد ريفت فالي.



كما بلغ إجمالي الدين 44 مليار جنيه، بزيادة 10.2٪ عن الربع الماضي، وارتفعت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 2.57 مرة بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 2.26 مرة بنهاية ديسمبر 2016. وتبلغ قيمة الديون القائمة، باستبعاد ما يتعلق بالشركة المصرية للتكرير (مملوكة بنسبة 18.9٪)، 9.95 مليار جنيه، بارتفاع طفيف مقارنة بالربع الماضي.



وعلى صعيد الشركات التابعه سجلت شركة " طاقة عربية" إيرادات بقيمة 842 مليون جنيه، بتراجع ربع سنوي 28.3٪، ولكنها ارتفعت على الأساس السنوي بنسبة 42٪، فيما استقر إجمالي هامش الربح عند مستوى 12.14٪. وساهم قطاع التسويق بالنسبة الأكبر في الإيرادات، جراء زيادة أسعار بيع الوقود المسال بعد رفع جزء من الدعم عن الطاقة، في أعقاب تعويم الجنيه.



وتراجعت الأرباح قبل الاستقطاعات (قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) بنسبة 27٪ ربع سنويًا نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية بقطاع الغاز بفعل ثبات رسوم التحصيل.





كما حققت " أسيك القابضة" مبيعات بقيمة 677 مليون جنيه، بتراجع ربع سنوي 10.2٪، فيما استقرت المبيعات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 6.54 نقطة مئوية على الأساس الربع سنوي مسجلاً 17.38٪، فيما تراجع على الأساس السنوي بمقدار 4.56 نقطة مئوية. ويُعزى تحسن الأداء على الأساس الربع سنوي إلى تسجيل شركتا أسيك للهندسة والتكامل للأسمنت (في السودان) تحسنًا في الربحية.



وعلى صعيد شركة "أسيك للتعدين - أسكوم" فقد ارتفعت إيراداتها بنسبة 28٪ على الأساس الربع سنوي، و51٪ على الأساس السنوي، لتصل إلى 269 مليون جنيه، بدعم من خدمات استغلال المحاجر في السوق المصرية، والنجاح في تمرير ارتفاع أسعار الوقود والسولار، فضلاً عن استفادة جلاس روك من تعويم الجنيه لكونها تقدم بديلاً محليًا.



