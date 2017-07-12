حجازى يلتقى بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة



المال - خاص :



أكد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق، يفرض تطوير نظم وآليات بناء القدرات البشرية للقوات المسلحة، بما يضمن اكتساب المهارات والإمكانات اللازمة للدفاع عن الوطن، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.



وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبنى استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، والمنشآت التعليمية المختلفة لتخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على تحقيق الأهداف العليا المنشودة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للقوات المسلحة والدولة.



جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح مفصل من اللواء طبيب أيمن السيد شافعى، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، تتضمن الآليات والخطوات التى تم تنفيذها لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، والانفتاح على كبرى الجامعات والأكاديميات البحثية المحلية والدولية، لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل العلمى وصولاً إلى خريج يتحلى بالمهارات والمعرفة طبقاً لمعايير الجودة العالمية.



فى هذا الإطار إلتقى رئيس الأركان بوفد من جامعة ميتشجن، الذى يزور الكلية حالياً، وناقش "حجازى" أعضاء هيئة التدريس فى الإجراءات المنفذة لتطوير البرامج وأساليب التدريس والتقييم، معرباً عن اعتزازه بما يقدموه من جهد لبناء وتأهيل أجيال من الأطباء القادرين على تقديم خدمات طبية متميزة ومتطورة، والمساهمة فى مجال البحث العلمى.



كما أكد الفريق محمود حجازى، قناعة القيادة العامة للقوات المسلحة التامة بحتمية الاهتمام بتأهيل العنصر البشرى، باعتباره الركيزة الأساسية التى تبنى عليها جميع النجاحات، وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس، وجميع الجهات المتعاونة مع الكلية لتحقيق تلك الأهداف. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

