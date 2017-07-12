PayMob تطلق Accept لخدمات التجارة الإلكترونية‎

أدوات الدفع الإلكترونى

المال – خاص



أطلقت شركة المدفوعات الإلكترونية المصرية "PayMob "، إحدى شركات محفظة “A15” الإستثمارية، منتجًا جديدًا تحت اسم "Accept"، وهو الذى يوفّر للتجار خدمات الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت، وحيث تتوافق خدماته مع جميع المعايير العالمية للأمن والموثوقية.



ووفقا لآخر الدراسات فإنه من المتوقع أن يزداد حجم التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4 أضعاف لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول 2020 مقارنة بعام 2015، فى الوقت الذى لا يملك فيه 86% من البالغين حسابات بنكية.



وتُشكل هذه الإحصائيات فرصًا كبيرة لخدمة Accept في السوق حيث إنها تتيح الدفع عبر بالإنترنت وبدونه مما يتيح للتجار مجموعة من الأدوات لقبول الدفع في صور مختلفة سواء من خلال الدفع عبر الإنترنت أو المحافظ النقالة أو بطاقات الائتمان أو حتي الدفع النقدي عند التسليم.



وتتيح "Accept" أيضا للتجار أن يقوموا بالبيع مباشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى امتلاك موقع تجارة إلكتروني متكامل مما يسمح للبائعين إستغلال تلك الشبكات لتحقيق أقصى الإيرادات، وتوفر خدمة "Accept" للتجار منصة واحدة للدفع تتضمن خدمة الدفع عند التسليم، الدفع عن طريق بطاقات التأمين عند التسليم، الدفع عبر الإنترنت وعبر الهواتف،و مثل هذه الخدمات الشاملة لوسائل الدفع تجعل التاجر قادرًا على قبول المدفوعات الائتمانية من عملائه مما يسهل التعاملات بالإضافه إلى خفض التداول النقدي وعمليات التسوية.



وقال آلان الحاج، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة PayMob” " "نساعد التجار وعملاءنا في إتمام كل وكافة تعاملاتهم، كما نصر على السعي المستمر لتطوير نماذج مبتكرة للدفع الإلكتروني وتحسين النظام البيئي للمدفوعات وتحقيق الرؤية الجماعيه لمجتمع غير نقدي"، مضيفا أن جحم تعاملات “PayMob” التى تشمل حالياً خدمات "Accept" يُقدر ب 1.6 مليار جنيه مصري من 3 مليون معاملة عام 2016، وأن الشركة التي تأسست في 2014 قد تجاوزت بالفعل أرقام معاملات عام 2016 في النصف الأول من عام 2017.