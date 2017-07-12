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سيـــاســة
الري توضح حقيقة تخزين المياه أمام سد النهضة
الأربعاء 12 يوليه 2017 03:19 م
سد النهضة
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سد النهضة
مدحت إسماعيل:
قال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن ظهور كميات من المياه أمام سد النهضة الإثبويى، يرجع لفيضان النيل الأزرق، والذى يبدأ من شهر يونيو ويستمر حتى أواخر سبتمبر من كل عام، مضيفاً النهر يضم الجزء الأكبر من مياهه خلال تلك الفترة ثم يقل إيراده المائي خلال باقي شهور العام.
وأشار إلى أن عملية ملء فى سد النهضة يحكمها اتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى مارس 2015 والذى ينص على تعاون الدول الثلاثة فى استخدام المخرجات النهائية للدراسات المشتركة وذلك للاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول للسد وقواعد التشغيل السنوى، وأن الوزارة تقوم بالمتابعة الفنية المستمرة للموقف.
وأفاد "الإمام"، أن مستوى وارتفاع الإنشاءات فى السد حتى الآن سوف يؤدي إلى ظهور بحيرة أمام السد أثناء مرور المياه منه، وذلك بسبب كميات المياه الوارده من المنبع والتى تفوق كميتها حجم التصريف من أنفاق السد بوضعها الحالى وكذلك مفيض الطوارئ ( المنطقة الوسطى بالسد) وسوف يزيد حجم البحيرة عن العام الماضي نتيجة زيادة حجم الإنشاءات، إلا أن هذه البحيرة سوف تبدأ فى الانحسار التدريجى بعد إنتهاء شهور الفيضان، مؤكدا أن كميات المياه المتواجدة في تلك البحيرة لا تمثل أى ضرر على حصة مصر المائية.
سد النهضة
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