النعيم: تباطؤ الطلب على الأسمنت سبب هبوط أرباح جنوب الوادى



أبقت على السعر المستهدف للسهم عند 7.43 جنيه مع توصية بالشراء



أسماء السيد:



أرجعت وحدة البحوث ببنك الاستثمار "النعيم" القابضة، تراجع أرباح شركة جنوب الوادي للأسمنت، خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى تباطؤ الطلب على الأسمنت، وهو ما انعكس على تراجع المبيعات على المستويين السنوي والربع سنوي، إضافة إلي تراجع الأداء التشغيلي من مصادر آخرى.



فضلاً عن انخفاض أرباح فروق العملة لتبلغ 2 مليون جنيه، مقارنة مع ربح بقيمة 15 مليون جنيه، في الربع الرابع من 2016.



وتابعت "النعيم" أنه وعلى صعيد إجمالي الإيرادات تراجع حجم مبيعات الأسمنت بنسبة ربع سنوية 9٪، وسنوية 5٪، وذلك نتيجة لتباطؤ الطلب على الأسمنت، وعلى أنشطة البناء بوجه عام عقب تحرير سعر الصرف،



وأوضحت أن مؤشرات المبيعات الضعيفة تتماشى مع متوسط مبيعات القطاع، الذي تراجع بنسبة 14٪ على أساس سنوي، و10٪ على أساس ربع سنوي.



وأوضحت أن تراجع إجمالي هامش الربح، جاء بسبب ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 16٪ ربع سنوى، و17٪ سنويًا، تأثرًا بانخفاض قيمة الجنيه.



وتوقعت استمرار الضغوط على إجمالي هامش الربح في النصف الثاني من 2017، استنادًا إلى التوقعات بمزيد من الارتفاع في تكلفة البضاعة المباعة، نتيجة رفع أسعار الوقود مؤخرًا، بالإضافة إلي ارتفاع تعريفة الكهرباء وأسعار المازوت.



سجلت معدلات إنتاج الكلنكر 61٪ خلال الربع الأول من 2017، مقابل 78٪ في الربع الرابع من 2016، و53٪ في الربع الأول من 2016.



وأشارت بحوث النعيم، إلي أن تحول الشركة لاستخدام الفحم سيسهم نوعًا ما في تحصينها ضد ارتفاع أسعار المازوت.



وتعاقدت "جنوب الوادي" مع شركة صينية لتنفيذ طاحونة الفحم، والتي كان من المقرر الانتهاء منها في مارس- أبريل 2017.



وتوقعت "النعيم" تعافى أسعار الأسمنت بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبحوالي 10٪ بنهاية 2017، إذ إن الشركات تتجه إلي تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلك.



وعلى صعيد حجم المبيعات توقعت استقرارها أو انخفاضها بقدر طفي،ف على الأساس السنوي، نتيجة تباطؤ الطلب وأنشطة البناء بوجه عام.



ولفتت إلي ترقبها تحسن الطلب في الأجل المتوسط خلال عامي 2018-2019، بدعم من الطلب الناتج عن مشروعات البنية التحتية والإسكان التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، وبناءً عليه، من المفترض تحسن أسعار الأسمنت بالسوق المحلية، لترتفع بقدر كبير عن المتوقع.



وأشارت النعيم، إلي توقعاتها بأن الوضع الاقتصادي الحالي وانخفاض قيمة الجنيه سيستمر في دفع المستثمرين إلى تحصين أموالهم ضد التضخم، عبر الاستثمار في العقارات، بما سيعزز من الطلب بقطاع الأسمنت.



وتابعت أنها تتوقع في الأجل الطويل أن يشهد القطاع زيادة في نشاط الدمج والاستحواذ، تلافيًا لطبيعة التفكك التي يشهدها، إذ يضم السوق المصري حوالي 20 لاعبًا مختلفًا.



وأبقت على السعر المستهدف للسهم عند 7.43 جنيه مع توصية بالشراء، مع احتمال تعديل التقييم والتوصية، في ظل المتغيرات الجديدة الخاصة بتعويم الجنيه، وتكاليف الطاقة.



وحققت "جنوب الوادي" صافي ربح بقيمة 20 مليون جنيه، بتراجع في الأرباح نسبته 81٪ على الأساس الربع سنوي، و53٪ على الأساس السنوي.



