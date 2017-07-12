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سيـــاســة
حجز قضية مرتكبى أحداث الطالبية للحكم
الأربعاء 12 يوليه 2017 03:12 م
قضية فرض الحراسة
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قضية فرض الحراسة
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة الجنايات بالقاهرة صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر، حجز الحكم في محاكمة متهمين صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامهما في أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية" لجلسة 27 سبتمبر المقبل.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.
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