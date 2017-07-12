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الإسكندرية
زراعة 150 شجرة لانتانا بطرق برج العرب
الأربعاء 12 يوليه 2017 03:09 م
شجرة لانتانا
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شجرة لانتانا
مها يونس
قامت إدارة الحدائق وتجميل المدينة بمركز ومدينة برج العرب برئاسة بهية عبد الفتاح، بتكثيف عمليات الري المبكر للمسطحات الخضراء، كما قامت بزراعة 150 من نبات لانتانا "50 بطريق جمال عبد الناصر، و ١٠٠ بطريق حسن علام "، إلى جانب أعمال إحلال التالف من المزروعات ونظافة المسطحات بعد عمليات قص النجيل، كما قامت بقص السياج وتقليم الأشجار بقسم شرطة برج العرب وكذا مدرسة العقول المستنيرة.
وفى هذا الصدد أوضح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن الجهات التنفيذية بالمحافظة من شركة النظافة وإدارة تشجير وتجميل المدينة تكثف أعمالها خلال الفترة الحالية لإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها عاصمة للجمال أمام أهلها وزوارها خلال موسم الصيف، والاهتمام بتجميل وتشجير الشوارع، مؤكدا ضرورة تقليم وتجميل الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء لتكون متنفساً ترفيهياً يخدم مواطنى المحافظة وزائريها.
الإسكندرية
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