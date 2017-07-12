إيتيدا تدعم 100 شركة بقيمة 40.98 مليون جنيه .‎

إيتيدا



المال – خاص :



أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن 100 شركة مصرية عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حصلت على 40.98 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال استعراض الهيئة للبيان الختامي للدورة السابعة من برنامج دعم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، المعروف باسم "Export IT"، التي انطلقت أعمالها في شهر فبراير الماضي.



وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه تم صرف 80% من الدعم لعدد 93 شركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذهب 20% إلى الشركات كبيرة الحجم، وأن 13 شركة جديدة انضمت للبرنامج لأول مرة، فيما تقدمت 108 شركة من مختلف محافظات مصر، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والشرقية والسويس، للحصول على دعم البرنامج.



وأكدت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن البرنامج في دورته لعام 2016، والذي يستهدف تحليل البيانات المتعلقة بصادرات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال عام 2015، تصدر أسيا الوجهات الأكثر استيراداً لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات المصرية المشتركة بالبرنامج، يليها الأميركتين ثم أوروبا ثم أفريقيا.



جاءت دول الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة العربية السعودية، والصين، من أبرز الدول في الوجهات سالفة الذكر.



وتصدرت خدمات مراكز الاتصال "الكول سنتر"، قائمة الخدمات الأعلى تصديرا، يليها خدمات إدارة المحتوى، ثم خدمات تطوير ودعم البرمجيات والتطبيقات، وأخيراً خدمات تطوير تطبيقات المحمول.



فيما يخص قطاعات الأعمال التي استهدفتها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند تصدير خدماتها ومنتجاتها، جاء قطاع الاتصالات الأعلى، يليه قطاعات الاستشارات والبحوث والنشر، ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الخدمات المالية والبنكية.

كانت الهيئة قد حددت عدد من الشروط الجديدة للاشتراك في نسخة هذا العام من البرنامج، والتي أسهمت في زيادة الإقبال على خدمات أخرى، مثل خدمات التوقيع الإلكتروني، حيث حصلت 132 شركة على شهادات التوقيع الإلكتروني لضمان حماية سرية بياناتها، ومعاملاتها الإلكترونية.



وكانت الهيئة قد وجهت الدعوة للشركات المصرية المُصدرة لتلك الخدمات والمنتجات للتقدم للاستفادة من الدعم المالي المباشر، والذي يصل إلى 10% وحتى 20% وفقًا لحجم الشركة .



تم عقد ورش عمل تعريفية للشركات بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وبمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرصا من الهيئة على فتح الباب أمام مشاركة شركات جديدة، وخاصة من المحافظات، وشرح البنود والشروط والمستندات المطلوبة وطريقة تقديمها، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج، والتوقيع إلكترونيا من خلاله.



واتبعت الهيئة استراتيجية جديدة تستهدف تحفيز الشركات على زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التي يزداد عليها الاقبال والطلب العالمي حيث يقدم البرنامج في دورته الجديدة دعم إضافي على صادرات التصميم الإلكتروني E-Design والصحة الالكترونية E-Health والألعاب الإلكترونية E-Gaming بنسبة 2% إضافية إلى النسبة المذكورة.



يطمح البرنامج إلى زيادة أعداد الشركات المستفيدة منه ليصل إلى 1000 شركة مصدرة في القريب العاجل، خاصة مع توافر كل إمكانات النمو، وخاصة مع الدعم الحكومي المتميز والجهود المبذولة من قبل الهيئة والمتمثلة في رعاية الإبداع والأفكار المبتكرة للشباب ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في اختراق الأسواق الخارجية.



يذكر أن أكثر من 150 شركة مصرية استطاعت أن تحصل على دعم يقدر بحوالي 231 مليون جنيه منذ انطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2010 مما يعد حافزاً متميزاً للشركات المصرية المشتركة في البرنامج على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغ إجماليها ما يقرب من 5.6 مليار جنيه مصري طبقاً لإحصائيات البرنامج في السنوات السابقة وبيانات الصادرات المُقدمة من الشركات المشتركة ببرنامج دعم الصادرات.



