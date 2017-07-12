مذكرة تعاون بين التمثيل التجارى وأعمال الإسكندرية

أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى 66



المال - خاص:



وقع جهاز التمثيل التجارى، التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات المختلفة.



وأكد أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن المكاتب التجارية الخارجية، تعمل علي تنفيذ توجهات الوزارة في إطار استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020.



وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه جمعية رجال أعمال الإسكندرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتحسين مناخ الأعمال، من خلال رفع كفاءة الموارد البشرية، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، فإن التمثيل التجاري سيقوم بتقديم الدعم اللازم للشركات أعضاء الجمعية، فيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات والهيئات المعنية بالتصدير والاستيراد، وتوفير المعلومات المطلوبة من تقارير ودراسات نوعية، وتسويقية حول الأسواق الدولية المختلفة، فضلًا عن توفير معلومات حول الفرص الاستثمارية والتصديرية.



وأوضح أن المذكرة نصت أيضًا على تحديد نقاط اتصال، لتنسيق الأنشطة المشتركة، وتنفيذ محاور التعاون، وعقد اجتماع دورى بين الجانبين بهدف متابعة ما يتم الاتفاق عليه، فضلا عن تنظيم ندوة حول دور جهاز التمثيل التجاري، في مجال تنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات

