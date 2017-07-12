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تأميـــن
سامي: طلب حصر تعويضات الإرهاب من اختصاص قضايا الدولة
الأربعاء 12 يوليه 2017 02:18 م
شريف سامي 000
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شريف سامي 000
مروة عبد النبي والشاذلي جمعة:
أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هيئة قضايا الدولة هى المنوطة بجاهزية كافة الأوراق اللازمة لدعم مصر فى مقاطعتها لقطر بعد إثبات تورطها فى تمويل العمليات الإرهابية والتى كبدت مصر خسائر كبيرة.
وأشار سامى إلى أنه فى حالة وجود إخطار رسمى من هيئة قضايا الدولة لهيئة الرقابة المالية ستقوم الأخيرة بطلب حصر تعويضات شركات التأمين بالسوق من العمليات الإرهابية مثل دفع تعويض انفجار خط الغاز بالعريش عدة مرات.
ولفت إلى أن قطاع التأمين سيستجيب لكافة متطلبات "قضايا الدولة" فى حالة طلبها أى أوراق داعمة للقضية، متوقعا طلب الأخيرة لحصر الخسائر فى كافة القطاعات، خاصة السياحة وما ترتب عليها من خسائر جسيمة؛ بسبب الإرهاب.
الرقابة المالية
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