جهاز المشروعات: 12.2 مليون جنيه لعشر جمعيات أهلية

نيفين جامع الصندوق الاجتماعى

أحمد الدسوقى



وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، 10 عقود جديدة مع 10 جمعيات أهلية بقيمة 12.2 مليون جنيه بهدف تمويل المشروعات المتناهية الصغر فى 8 محافظات.



وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز خلال توقيع العقود، إن الجمعيات تعمل فى محافظات "البحيرة والمنيا وقنا والشرقية والغربية والأقصر وبنى سويف وأسيوط ".



وأشارت الى أن القيمة الإجمالية للعقود بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق خليفة بدولة الإمارات والصندوق السعودى.



وقالت جامع إن هذا التمويل سيستفيد منه 2.6 الف مشروع، لافتة الى أن حجم القرض يصل إلى 10 آلاف جنيه





