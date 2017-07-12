برلماني تتقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية إلى دعم مصر

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنها ستتقدم اليوم بمشروع قانون متكامل للأسرة خاص بالأحوال الشخصية إلى المكتب الفنى لائتلاف "دعم مصر"، تمهيدا لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.



وأكدت الهوارى فى بيان اليوم، أن مشروع القانون يتضمن النواحى الإجرائية والموضوعية، حيث يحتوى على 224 مادة و5 أبواب، مشيره إلى أن هذا القانون يبدأ من أول مراحل الزواج وهى الخطبة ويشرح مفهوم الخطبة وشروطها على أساس إنها اتفاق بين الطرفين مرورا بالزواج والطلاق والتطليق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.



وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن القانون تضم كذلك الأحكام الخاصة بالمفقود واعتباره فى حكم المتوفى وما يترتب على وفاته من حق الميراث والنسب وحق الزوجه المفقود زوجها فى الزواج.