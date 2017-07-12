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بنـــوك
HSBC يعود بسعر الدولار إلى 18 جنيها
الأربعاء 12 يوليه 2017 01:10 م
HSBC
أخر الأخبار
HSBC
هبة محمد
رفع بنك HSBC سعر بيع الدولار إلى 18 جنيها لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، مقابل 17.98 جنيه خلال تعاملات أمس، ليعتبر أول بنك يرفع سعره إلى مستوى 18 جنيها، فيما استقر سعر الشراء عند 17.88 جنيه.
بدأ متوسط شراء الدولار بالبنوك الانخفاض أسفل 18 جنيها يوم الإثنين قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيها، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.
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