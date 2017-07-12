البنا يصدر حركة تغييرات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد:



أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حركة تغييرات وتنقلات كبرى بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف تجديد الدماء، وتحسين مستوى الأداء بها، ضمن خطة إعادة الهيكلة وضبط دولاب العمل.



وقرر البنا تكليف المهندس الزراعي السعيد احمد فريخة بالعمل رئيساً للإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة واملاك الدولة الخاصة بالدرجة العالية بالهيئة، وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 1009 لسنة 2017، كما أصدر قراراً وزارياً حمل رقم 1010 لسنة 2017، بتكليف المهندس الزراعي نجم الدين زكى السيد الزفتاوى – رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية بالدرجة العالية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعمل رئيساً للإدارة المركزية للشئون الزراعية بالدرجة العالية بذات الهيئة.



وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 1011 لسنة 2017، بتكليف يكلف المهندس الزراعي عبد الخالق عبد الرازق عبد المنعم محمد – رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة بالدرجة العالية بالهيئة للعمل رئيساً للإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية بالدرجة العالية بالهيئة، كما قرر تكليف المهندس الزراعي محمد إبراهيم محمد السيد مدير عام البساتين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعمل مديرا لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة القليوبية، وفقاً للقرار الذي حمل رقم 1012 لسنة 2017.



وقرر البنا تكليف المهندس الزراعي محمود عبد المغيث إسماعيل – مدير مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة القليوبية بالعمل مديرا عام للإدارة العامة للبساتين بالهيئة، وفقاً للقرار الوزاري رقم 1013 لسنة 2017، كما اصدر القرار الوزاري رقم 1014 لسنة 2017، بتكليف الدكتور رمضان احمد سليمان جعفر – بالعمل مديراً عاماً لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة.



وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 1015 لسنة 2017، بتكليف المهندس عاطف سعيد عبد الحميد – بالعمل مديراً عاماً لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الجيزة، والقرار الوزاري رقم 1016 لسنة 2017، بتكليف المهندس حمدي يوسف احمد حسان بالعمل مديرا عاماً لمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة بنى سويف، كما قرر تكليف المهندس محمد مصطفى السيد محمد – بالعمل مديراُ عاما لمركز المعلومات والتوثيق بالهيئة وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون، وفقاً للقررار الوزاري رقم 1017 لسنة 2017.



كما أصدر وزير الزراعة قراراً وزارياً حمل رقم 1008 لسنة 2017، بتعين المهندس حسن محمد محمدي عبد الباسط مديرا عاماً للإدارة العامة للورش والشئون الفنية بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة سنة، والقرار الوزاري رقم 994 لسنة 2017، بتكليف الدكتور مرزوق عبد الله محمد احمد – مدير عام الإدارة العامة للشئون الزراعية بقطاع استصلاح الأراضي للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية وذلك لحين شغلها طبقاً لأحكام القانون.