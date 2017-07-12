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الإسكندرية
مطروح تستقبل ثالث رحلات الشارتر من مطار روما هذا العام
الأربعاء 12 يوليه 2017 01:03 م
وصول رحلة شارتر لمطار مرسى مطروح
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وصول رحلة شارتر لمطار مرسى مطروح
الرحلة تضم 183 سائحًا إيطاليا
معتز محمود
أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن وصول بمطار مرسي مطروح الدولي 183 سائحا إيطاليا عبر رحلات الشارتر لهذا العام القادمة من مطار روما بإيطاليا.
وأضاف محافظ مطروح أنه خلال الفترة القادمة سيتم زيادة عدد الرحلات لتصبح 3 رحلات شارتر أسبوعيا قادمة من مطار روما، مشيرا إلى أن أفراد إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبال السائحين بالورود، وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة عليهم لإطلاعهم علي أهم المعالم التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.
من جانبهم، أشاد السائحون بحالة الاستقرار التى تشهدها محافظة مطروح فى تلك المرحلة، مؤكدين أن مصر ستظل بلد السلام والأمن والأمان.
مرسى مطروح
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