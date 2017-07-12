انطلاق مؤتمر جيو ميست 2017 للبنية التحتية السبت المقبل

مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية

محمود ذكي:



تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي جيو ميست 2017 يوم السبت المقبل ويستمر لمدة 5 أيام بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان " نحو بنية تحتية مستدامة فى مصر والشرق الأوسط" تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والنقل وتنظم المؤتمر المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية "SSIGE" بالشراكة مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.



وقال الدكتور هانى فاروق شحاتة المدير التنفيذى للمجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية وأمين عام المؤتمر أن فعاليات المؤتمر تنطلق بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى جانب نحو 600 خبير عالمى من 90 دولة.



وأوضح فاروق أن جلسات المؤتمر تضمن أكثر من 30 جلسة متخصصة على مدار 5 أيام وتتضمن المناقشات العلمية الأحدث عالمياً فى مجال الإنشاءات والتنمية المستدامة والبنية التحتية وكيفية الإستفادة منها فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وزيادة معدلات التنمية.



ويشارك فى المؤتمر مجموعة كبيرة من الخبراء المحليين والعالميين والذين يلقون محاضرات أساسية وورش عمل ونقاشات تفاعلية فى كافة مجالات البنية التحتية وكيفية التحول من التقدم البحثي إلى الحكمة فى التنفيذ للوصول إلى الاستدامة فى المشروعات فى ظل التطور السريع فى إستخدام التكنولوجيا والخامات الصديقة للبيئة.



وأضاف شحاتة أن المؤتمر يستعرض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بما فى ذلك منطقة خليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة و القومى للطرق والمليون وحدة وكيفية الإستفادة من نقاشات المؤتمر فى تنفيذها بما يحقق التنمية المستدامة.



وتعد سلسلة مؤتمرات جيو ميست الدولية واحدة من أهم سلاسل مؤتمرات البنية التحتية المستدامة فى الشرق الأوسط وتقوم بتنظيمها المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية "SSIGE" كل عام فى إحدى دول الشرق الأوسط، والتي سيتم استضافة مؤتمر الإنطلاق "الأول" من تلك السلسلة فى مدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) بمحافظة جنوب سيناء.