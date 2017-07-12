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قناة السويس للحاويات تستقبل نادية مكرم ومميش
الأربعاء 12 يوليه 2017 12:57 م
نادية مكرم ومميش
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نادية مكرم ومميش
متابعات:
استقبلت شركة قناة السويس للحاويات SCCT، الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق مُهاب مميش -رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يرافقهما وفد رفيع المستوى من أبناء مصر في الخارج، من أعضاء النادي الثقافي المصري الأمريكي لمنطقة شرق بورسعيد.
وتم تنظيم زيارة ميدانية للتعرف على طبيعة عمل الشركة التي تدير محطة ميناء شرق بورسعيد للحاويات، والإطلاع على التوسعات الجديده التي يشهدها الميناء.
كان في استقبال الحضور، يان بوزا، مدير عام شركة قناة السويس للحاويات، الذي أكد حرص الشركة على استمرار التطوير والاستثمار الدائم لمواكبةً التطور السريع الذي يشهده مجال تداول الحاويات دولياً.
وأشار إلى أن شركة قناة السويس للحاويات، وإيه بي إم ترمينلز، المساهم الرئيسي والمشغل، تعمل علي تعزيز مكانة ميناء شرق بورسعيد، كأحد أسرع الموانئ نموًا في العالم، وأحد المحاور الاستراتيجية لتداول الحاويات.
وأكد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية، أن شركة قناة السويس للحاويات، تعتبر شريك أساسي من شركاء النجاح منذ بداية العمل فى ٢٠٠٤، وأحد العوامل الرئيسية لجذب المزيد من الاستثمارات لشرق بورسعيد.
وأضاف أن الشركة استثمرت ما يصل إلى 850 مليون دولار، حتى الأن، وأصبحت الوحيدة بين الموانئ المصرية، القادرة على استقبال والتعامل مع السفن العملاقة حمولة ٢٠ ألف حاوية مكافئة، ما ساهم في تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
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