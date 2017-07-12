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استثمار
السعيد تلتقى طلاب منحة ماجستير الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية
الأربعاء 12 يوليه 2017 12:31 م
السعيد تلتقى طلاب منحة ماجستير الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية
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السعيد تلتقى طلاب منحة ماجستير الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية
المال-خاص
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع 19 من الحاصلين على منحة يوسف جميل في مجال الإدارة العامة وذلك بمقر الوزارة.
وناقشت الوزيرة مع الدارسين خطة الحكومة للاصلاح الإدارى وأهمية تطوير مهارات القيادات الحكومية بما بنعكس إيجابياً على الخدمات العامة بهدف تحسين حياة المواطنين، إلى جانب استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجال دراسات الطلاب فى الإدارة العامة يمثل احتياجاً للدولة فى المرحلة المقبلة لتنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030، لأن محور الشفافية وكفاءة النظام الاداري للدولة يمثل أحد المحاور الهامة للاستراتيجية. وأن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف هذه الرؤية مرحلياً من خلال برامج التدريب الفعال والمستمر للقيادات الحكومية، وأيضاَ من خلال استحداث إدارات جديدة تتناسب والهياكل الإدارية المقترحة للمؤسسات الحكومية والوزارات.
كما أشارت إلى أن تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، بجانب استكمال منظومة البيانات القومية هي محاور مهمة تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى فى تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق الشفافية في الادارة العامة.
وأشادت الوزيرة بدور الجامعات الحكومية والخاصة في توفير منح دراسية للطلاب باعتباهها مؤسسات تنموية تؤدي دوراً خدمياً للمجتمع الذي تعمل فيه.
التخطيط
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