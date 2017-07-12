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بورصة وشركات
المصرية للدواجن: 20 يومًا لسريان عرض الشراء الإجبارى
الأربعاء 12 يوليه 2017 12:16 م
المصرية للدواجن
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المصرية للدواجن
رجب عزالدين
حددت شركة المصرية للدواجن- أجيبكو، فترة سريان عرض الشراء الإجبارى لمدة عشرين يومًا تبدأ من 13 يوليو وحتى نهاية جلسة تداول أغسطس.
وقالت إدارة البورصة المصرية إن عملية التنفيذ ستتم خلال خمسة أيام عمل تالية لانتهاء فترة سريان العرض.
وتقدمت شركة نعد للاستثمارات والتنمية بعرض شراء إجبارى حتى عدد 29.3 مليون سهم تمثل نسبة 62 % (المكمله لنسبة 100%) من أسهم رأسمال الشركة المصدرة مع امكانية تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346-347 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92..وبلغ متوسط سعر السهم فى عرض الشراء المذكور 2.57 جنيه للواحد.
وقالت الشركة: على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاصة بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة نعد للاستثمارات والتنمية بسعر 2.57 جنيه مصرى للسهم الواحد، وفقا لنشرة العرض المنشورة على شاشة التداول أمس الثلاثاء.
وتمتلك شركة نعد للاستثمارات 37.9% من شركة المصرية للدواجن بطريقة غير مباشرة وذلك من خلال عدد من المساهمين أبرزهم نواف بن عبد الله بن ابرايهم بن دايل، وشركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية .
ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة المصرية للدواجن 1.25 مليار جنيه، والمصدر 125 مليونًا والمدفوع 31.250 مليون جنيه موزعا على 1.25 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
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