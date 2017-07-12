هيكلة تدبر تمويلات بـ80 مليون دولار لشركات محلية

تمويلات

شريف عمر:



أنهت شركة هيكلة، تدبير تمويلات بقيمة 80 مليون دولار، لصالح شركات عاملة فى السوق المحلية، من خلال الحصول على قروض بنكية، أو مساهمين جدد بالشركات.



قال هشام كحلة، الشريك التنفيذى فى "هيكلة"، إن شركته بدأت عملها بالسوق المصرية منذ 2014، ونجحت مؤخراً فى تدبير تمويلات مالية بـ 80 مليون دولار، لصالح شركات عاملة بالقطاع الزراعى، والصناعى، بجانب الاهتمام بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح كحلة فى تصريح لـ"المال"، أن الشركة نجحت فى تدبير تلك التمويلات من خلال الحصول على قروض، من بنوك مصر، وعوده، والمصرى الخليجى، ومشرق، والتجارى الدولى، ودخول مساهمين أفراد من مصر والخليج، بجانب صناديق الاستثمار المختلفة.



وأشار إلى أن هيكلة أنهت خلال الشهر الماضى تدبير تمويلات بقيمة 20 مليون جنيه لشركتين، الأولى تعمل بمجال المقاولات، والأخيرة بالصناعات الغذائية، ويوظف المبلغ فى تمويل رأس المال العامل.



ولفت إلى أن هيكلة تهتم بتدبير التمويلات للشركات الراغبة فى الحصول على رؤوس أموال جديدة، ويضم هيكل الملكية بجانب كحلة، محمد ممدوح، وشركة كريستون العالمية للاستشارات المالية، وهى إحدى الشركات الإنجيلزية.



وفى سياق متصل، كشف كحلة عن أن الشركة كانت تخطط لإطلاق صندوق استثمارى برأسمال 50 مليون جنيه لتمويل رؤوس الأموال العاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل صعوبات الحصول على تمويلات بنكية، لكنه لفت إلى أن إجراءات السير فى إطلاق الصندوق توقفت، لحين اتضاح الرؤية الاستثمارية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، بجانب قرارت الإصلاح الاقتصادى، التى تجبر الشركات على إعادة التفكير فى خطط التوسع، أو دخول مساهمين جدد.



وتابع: "بعد رفع أسعار الفائدة تعقدت فرص دخول مستثمرين من المؤسسات، أو الأفراد فى رأسمال الصندوق الجديد، لصعوبة الحصول على عائد مناسب من الاستثمار، كما أننا نلجأ لزيادة رأسمال الصندوق".



ولجأ البنك المركزى خلال العام الحالى لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض من البنوك بـ 2 %، ما دفع البنوك لرفع أسعار فائدة القروض، بشكل مثل تحدياً للشركات فى الحصول على تمويلات جديدة.



وأكد أن هيكلة تركز حالياً على إستراتيجية "التمويل الآنى" للشركات، التى تعتمد على الدراسة الكلية للأوضاع المالية، والتشغيلية بالشركات محل إعادة الهيكلة، وإيجاد آليات لتدبير تمويلات من النشاط التشغيلى، دون الحاجة لدخول مساهمين جدد لعدم تحمل مخاطر انخفاض التقييمات.



ورأى أن قطاعات المقاولات، والصناعات الغذائية والزراعة، وشركات التصدير التى تعتمد على المواد الخام المحلية، من أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المصرية.