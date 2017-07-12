المشروعات الصغيرة يضخ 100 مليون جنيه لبنك قناة السويس

تمويل المشروعات متناهية الصغر

أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز سيوقع عقداً بقيمة 100 مليون جنيه مع بنك قناة السويس خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش توقيع 10 عقود مع 10 جمعيات أهلية، إلى أنه لأول مرة يتم توقيع عقد مع بنك قناة السويس، لافتة إلى أن هذا التمويل ستتم إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة.



وفى سياق متصل، لفتت الى أن الجهاز سيوقع عددا من العقود مع بنوك الأهلى والقاهرة والتعمير والإسكان قرييا بعضها للمشروعات الصغيرة والبعض الآخر للمتناهى الصغر.



وأكدت عزم الجهاز التوسع فى التمويل متناهى الصغر عبر الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر لأنها توفر فرص عمل وتقلل من حدة البطالة.