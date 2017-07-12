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استثمار
الإحصاء: بدء الأعمال الميدانية لآخر مراحل تعداد مصر
الأربعاء 12 يوليه 2017 11:53 ص
الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء
أخر الأخبار
الجهاز امزكزى للتعبئة والإحصاء
سمر السيد
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 وهي مرحلة حصر المنشآت، والتي تبدأ من غد الخميس الموافق 13 /7 حتى 25 يوليو المقبل.
تعد مرحلة حصر المنشآت من أهم مراحل التعداد، والتي تسهم في توفير صورة كاملة ومعلومات تفصيلية عن هيكل وخصائص الانشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي تستخدم في رصد وقياس النمو الاقتصادي؛ حيث يتم حصر شامل لكافة المنشآت الاقتصادية العاملة بمصر بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة عن المنشآت الاقتصادية وخصائصها كالنشاط الاقتصادي، حالة العمل سـواء كانت عاملة أو مغلقـة أو تحـت التجهيـز، القطـاع الـذي تتبعه المنشأة ( حكومي / خاص / استثماري )، الكيان القانوني للمنشآة، وعدد المشتغلين.. وغيرها من الخصائص.
ويتيح الجهاز خلال مرحلة المنشآت رقماً تنظيمياً للخدمات يعرف بالرقم المكاني وهو عبـارة عـن رقـم فريـد وثابت للمنشـأة مرتبـط بموقعهـا الجغـرافي لا يتغير بتغير الحـدود الإداريـة يوزع مجاناً، ويستخدم كرقم مرجعي للتنظيم وتقييم ومتابعة الخدمات الحكومية مثل الكهـرباء، الغاز الطبيعـي، الصرف الصحي، والنظافة .. وغيرها من الخدمات.
وناشد الجهاز أصحاب المنشـآت الصغـيرة والمتوسطة والكبيرة بضروة التعاون مع مندوبي التعداد، والإدلاء بالبيانات الصحيحة للمنشأة من أجل توفير قاعدة بيانات شاملة تسهم في رسم خريطة استثمارية لمصر تخدم المستثمرين المصريين والأجانب، والمخططـين وراسمي السياسات وصانعي ومتخذي القرار، وجـذب المـزيـد مـن المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وقد تم تخصيص خط أرضي مجاني 08007771777 لتلقي أي استفسارات من أصحاب المنشآت.
التعداد السكاني
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