جامع: تيسرات من جهاز المشروعات للجمعيات متناهية الصغر

نيفين جامع الصندوق الاجتماعى

اتجاه لرفع كل حدود الإقراض للجمعيات



أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إنه سيقدم تيسرات كبيرة للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة.



وأشارت خلال توقيعها 10 عقود مع 10 جمعيات، إلى أن الجهاز سيتوسع بشكل كبير للغاية فى هذه النوعية من التمويلات، لافتة الى أن هذه المشروعات توفر المزيد من فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة.



وأكدت أهمية الاستعلام الائتمانى خاصة لعملاء المشروعات متناهية الصغر لتقليل نسب التعثر.



وكشفت عن اتجاه الجهاز لرفع جميع حدود الإقراض للجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر.