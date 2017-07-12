قابيل: شركة تركية تضخ 100 مليون دولار بسوق الزجاج

المشروع الجديد يتيح 1850 فرصة عمل.. وبدء الإنتاج الفعلى العام المقبل

محمد ريحان

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبرى الشركات التركية المنتجة للزجاج ستقوم بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بعد إتمامها صفقة للاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المنتجة للزجاج بمدينة 6 أكتوبر، بقيمة بلغت 50 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة بصدد البدء فى مرحلة التطوير تمهيداً لبدء الإنتاج الفعلى خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد شركة باشا بختشة التركية، برئاسة سيميل توكل، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة الجديد بالسوق المصرية والاستثمارات المستقبلية التى تعتزم الشركة ضخها فى مصر فى مجال صناعة الزجاج خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير ان مشروع الشركة الجديد بالسوق المصرى يوفر 1200 فرصة عمل جديدة بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة بجانب 650 فرصة عمل حالية بالشركة مشيراً الى ان الشركة تعتزم التصدير لاسواق الولايات المتحدة الامريكية ودول امريكا اللاتينية والاسواق العربية والافريقية واسواق شرق اوروبا مستفيدةً من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول.

وأوضح الوزير ان اكتشافات الغاز الجديدة بمنطقة الدلتا والبحر المتوسط توفر كافة احتياجات الصناعة الوطنية من الغاز ومنها صناعة الزجاج مشيراً الى ان مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز خلال العام المقبل.





من جانبه، قال سيميل توكل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة التركية ان الاستثمار بالسوق المصرى يمثل نقطة انطلاق هامة لمنتجات الشركة لعدد كبير من الاسواق العالمية مشيراً الى ان السوق المصرى يمثل السوق الاستثمارى الاول بالنسبة للشركة.





واضاف ان الشركة تعد ثالث اكبر شركة منتجة للزجاج على مستوى العالم والثانية على مستوى قارة اوروبا مشيراً الى ان الشركة تمتلك 47 منفذاً للتوزيع بـ12 مدينة تركية ومنفذ واحد بمدينة ميلانو الايطالية كما ان لها مكاتب للتمثيل بـ19 دولة حول العالم من بينها مصر.