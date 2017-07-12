الموز البلدي يطرد الإكوادوري من الأسواق

الموز

الصاوى أحمد:



تشهد الفترة الراهنة زيادة فى الإقبال على الموز البلدى، نظرا لاستقرار سعره مقارنة بـ«الإكوادورى» المستورد الذى كان يهيمن على السوق خلال المواسم الماضية، وخروجه من السوق بشكل شبه كامل حاليا.



ووفقا لبعض التجار، فقد زاد الطلب على شراء الموز البلدى من أسواق الجملة، وعلى رأسها سوقى العبور وأكتوبر وسط سعر ثابت تقريبا عند 6 جنيهات، ويصل للمستهلك بقيمة 10 - 12 جنيها.



وأكد عبد الرحمن صالح، تاجر جملة بسوق العبور أن الفترة الحالية استحوذ فيها الموز البلدى، على السوق على حساب «المستورد» باهظ الثمن، الذى قفز سعره إلى 50 جنيها فى الأسواق.



وسجلت «كارتونة الموز» المستوردة بعد «التعويم» 600 جنيها للواحدة زنة 18 كجم، وبالتالى يكون سعره داخل سوق الجملة 30 جنيها.



وتتصدر «الأكوادور» أهم الدول المصدرة للموز عالميا، وتعبر مصر حلقة الوصل لإعادة التصدير لأوربا، والخليج إذ تستغرق الرحلة من -2 3 شهور.



وقال عبد الجواد عدلى، تاجر فى سوق العبور، إن الموز المستورد ارتفع سعره بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة، نتجية إجراءات التعويم، وزيادة التعريفة الجمركية، ووصل إلى نحو 50 جنيها، الأمر الذى قلل الطلب عليه، ودفع المستهلكين إلى الإقبال على «البلدى» الذى سجل فى أسواق التجزئة 10 جنيهات و6 فى الجملة.



وبلغ كيلو الموز الإكوادورى فى الموسم قبل الماضى حوالى 15 - 25 جنيها للمستهلك، والكارتونة 260 جنيها، بينما قفزت الكارتونة قبل التعويم مع زيادة سعر الدولار لـ380 جنيها وللمستهلك بـين 20 - 25 جنيها.