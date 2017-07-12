برلماني: زيادة رسوم خدمة عملاء الكهرباء غير مبررة

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء



ياسمين فواز



تقدم النائب هيثم الحريري، بسؤال موجه لوزير الكهرباء بالبرلمان، حول الزيادة الملحوظة في قيمة رسوم خدمة العملاء طبقا للقرارت المعلنة.



وطالب الحريري في سؤاله، الذي تقدم به اليوم، بالرد علي تساؤلاته حول نوعية الخدمة التي يحصل عليها المواطن مقابل رسم خدمة العملاء، مضيفا أن تسعير الكيلووات يتناسب طرديا مع زيادة الاستهلاك، ولكن من غير المفهوم أو المبرر زيادة رسم خدمة العملاء مع الاستهلاك، متسائلا: "ما أسباب فرض رسم خدمة العملاء على العدادات مسبوقة الدفع (العداد الإلكتروني)؟".