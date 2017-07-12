القوات المسلحة تنظم قرعة الحج لعدد من أسر الشهداء

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم



نظمت القوات المسلحة قرعة الحج السنوية لعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات، وذلك لأداء فريضتى الحج والعمرة هذا العام على نفقة القوات المسلحة.



شهد الاحتفال الذى أقيم على هامش القرعة العلنية تكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية،والذى يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية.



من جانبهم قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر للقوات المسلحة على الاهتمام والرعاية المستمرة التى توليها بهم وبأبنائهم.