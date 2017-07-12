الشرقية للدخان تخطر البورصة بزيادة أسعار 3 أنواع سجائر

الشرقية ايسترن كومباني

رجب عزالدين



أخطرت شركة الشرقية للدخان، اليوم الأربعاء، إدارة البورصة المصرية بزيادة أسعار 3 أصناف من منتجات السجائر.



ورفعت الشركة سعر عبوة سجائر كليوباترا كينج سايز من 10.5 - 11.5 جنيه، كما رفعت أسعار كليوباترا كوين من 12 - 12.5 جنيه، أما كليوباترا سوبر فقد زادت من 12.75 إلى 15 جنيها وفقا للبيان.



ورفعت الشركة أسعار السجائر عدة مرات خلال العامين الماضى والحالى، ففى فبراير الماضى ارتفعت أسعار عبوة سجائر كليوباترا بوكس أبيض، من 12 لـ 12.75 جنيه، كما ارتفعت علبة جولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 لـ 15 جنيهًا للعلبة.



ورفعت الشركة فى 12 يناير الماضى، أسعار سجائر كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهًا، كما ارتفع سعر كليوباترا سوبر من 12.5إلى 12.75 للعلبة (20 سيجارة).



ورفعت الشركة فى سبتمبر الماضى أسعار منتجاتها من السجائر والمعسلات بنسب مختلفة، حيث ارتفع سعر كليوباترا كينج من 8.5 إلى 10.5 جنيه للعبوة، وكليوباترا كوين من 9 إلى 10.5 جنيه للعبوة، وكليوباترا سوبر من 10- 12.5 جنيه، أما بوسطن لايت بلومنت مونديال (أحمر –أزرق) فقد ارتفعت من 9.5 إلى 12 جنيهًا، كما ارتفعت كليوباترا (أحمر –أزرق –أبيض) إلى 12 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار كليوباترا بلاك ليبول من 13 إلى 16 جنيهًا.



كما ارتفع سعر عبوة معسل السلوم وقص الكوكب، حجم 120 جرامًا، من 5 إلى 6 جنيهات، كما رفعت العبوات ذات حجم 300 جرام و800 جرام من 10 و22 جنيهًا إلى 12 و30 جنيهًا على التوالى. وكذلك ارتفعت أسعار عبوة معسل الفارس بنكهات بحجم 100 جرام من 7 إلى 10 جنيهات.



ويبلغ رأسمال المرخص به للشرقية للدخان 3 مليارات جنيه، بينما يبلغ رأسمال المصدر والمدفوع 1.5 مليار جنيه.