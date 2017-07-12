التموين تواجه نقص توريد القمح بزيادة الاستيراد

القمح الفرنسى

محمد مجدى – الصاوى أحمد:



تستهدف وزارة التموين، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، تغطية العجز فى القمح المورد محليا، عبر زيادة الاستيراد خلال العام الجارى (-2017 2018 ).



وأعلنت «التموين» أنها ستستورد بنهاية العام المالى الجارى نحو 6.5 مليون طن، بدلا من 5.5 مليون خلال الفترة المقابلة لها من العام الماضى.



وأكدت مصادر مسئولة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، أن ما تم استلامه من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلى فى العام الحالى، كان غير متوقع ولم يتعد 4 ملايين طن، فى حين كان من المستهدف أن يصل 4.5 مليون طن.



وقالت المصادر لـ«المال»، إن الاتجاه إلى زيادة الكميات التى يتم استيرادها من الأقماح، لتصل إلى 6.2 مليون طن مستهدف، لسد الحاجة فى إنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى أنه يتم خلط القمح المحلى بالقمح المستورد، عند عملية الطحن وتحويل القمح إلى دقيق معد للتصنيع.



يشار إلى أنه يتم استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح مستورد، من عدة مناشئ، وهى روسيا، وفرنسا، ورومانيا، وأمريكا، والأرجنتين، وأستراليا.



ومن جانبه، أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن زيادة فاتورة الاستيراد الحكومى من القمح، سببها السياسة الخاطئة للحكومة وزيادة الإجراءات الروتينية فى تسليم القمح خلال الموسم الجارى، فضلا عن انخفاض السعر الذى يتم به توريد القمح للحكومة، وهو 550 جنيها للإردب فى ظل ارتفاع تكاليف الزراعة.



ووفقا لنقيب الفلاحين، فقد حققت مصر إنتاجية للقمح خلال الموسم الجارى 8 ملايين طن، تم توريد 3.8 مليون طن لصالح "التموين" والباقى تم الاحتفاظ به لدى المزارعين، تمهيدا لبيعه بسعر أعلى، بينما يبلغ استهلاك مصر نحو 15 مليون طن سنويا، ويبلغ إردب القمح البلدى حاليا فى الأقصر 1000 جنيه.



ونشرت وكالة «رويترز» تقريرا عن استيراد مصر نحو 5.5 مليون طن قمح خلال السنة المالية المنتهية، وتوقعات بوصولها لـ6.5 مليون طن خلال السنة المالية الجارية.



وأشار «عبد الرحمن» إلى أن استيراد مصر للقمح «شر لابد منه» حتى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى منه، من خلال المشروعات الجديدة، مثل الـ1.5 مليون فدان، وزيادة وتوعية المزارعين بالطرق الزراعية، وإدخال سلالات جديدة كثيفة الإنتاج للقمح تصل لـ40 إردبا، بدلا من المتوسطات الحالية التى تتراوح بين 18 إردبا إلى 25 أردبا فى السنة للفدان.



ولفت الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة تستهدف الوصول بمتوسط إنتاجية الفدان لـ20 و22 إردبا فى المتوسط على مستوى الجمهورية، بدلا من 18 حاليا.

وأكد أن «الزراعة» نجحت فى إنتاج سلاسلات جديدة من أصناف «جميزة » و«سدس» مقاومة للأمراض وفائقة الإنتاجية، ويتم حاليا زيادة توعية المزارعين، لاستخدام تقاوى معتمدة من "الزراعة" تغطى %80 من مساحة القمح خلال عامين، بدلا من %60 حاليا.