مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12 يوليو

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:19 AM 05:01 AM 12:01 PM 03:37 PM 06:59 PM 08:31 PM 12:31 AM Port Said 03:10 AM 04:54 AM 11:57 AM 03:36 PM 06:58 PM 08:31 PM 12:26 AM Damanhour 03:18 AM 05:02 AM 12:04 PM 03:43 PM 07:05 PM 08:38 PM 12:33 AM Alexandria 03:19 AM 05:04 AM 12:06 PM 03:45 PM 07:07 PM 08:41 PM 12:35 AM Giza 03:19 AM 05:02 AM 12:01 PM 03:37 PM 07:00 PM 08:31 PM 12:32 AM Suez 03:14 AM 04:56 AM 11:56 AM 03:32 PM 06:54 PM 08:25 PM 12:26 AM Assiut 03:30 AM 05:08 AM 12:01 PM 03:30 PM 06:53 PM 08:21 PM 12:37 AM Asyut 03:30 AM 05:08 AM 12:01 PM 03:30 PM 06:53 PM 08:21 PM 12:37 AM Tanta 03:17 AM 05:01 AM 12:02 PM 03:40 PM 07:02 PM 08:35 PM 12:32 AM Damanhur 03:18 AM 05:02 AM 12:04 PM 03:43 PM 07:05 PM 08:38 PM 12:33 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء، 12يوليو 2017، في مدن ومحافظات مصر.