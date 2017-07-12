أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 يوليو

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 703 إلى 705 عيار 22 644 إلى 646 عيار 21 615 إلى 617 عيار 18 527 إلى 529 عيار 14 410 إلى 411 عيار 12 351 إلى 353 الاونصة 21,859 إلى 21,930 الجنيه الذهب 4,920 إلى 4,936 الكيلو 702,857 إلى 705,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 12 يوليو 2017.