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ثقافة وفنون
تحضيرات حماقي لألبومه الجديد مع بهاء الدين ونادر حمدي
الثلاثاء 11 يوليه 2017 11:01 م
محمد حماقي والألبوم الجديد
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محمد حماقي والألبوم الجديد
المال خاص
يتابع الفنان محمد حماقي التحضيرات لتسجيل عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي لم يتحدد موعد طرحه بعد.
حيث وقع اختياره على أغنية جديدة من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع نادر حمدي، ومن المقرر أن تنضم الأغنية لألبومه الجديد.
الجدير بالذكر أن آخر ألبومات حماقي بعنوان (عمره ما يغيب) والذي طرح 2015 حصل على العديد من الجوائز في مصر وخارجها، منها دير جست والموركس دور و البيج ابل، كما وصلت نسبة مشاهدته على يوتيوب إلى أكثر من 150 مليون مشاهدة، لذلك يعمل حماقي بكل جهد حتي يكون ألبومه المقبل على مستوى ألبوماته السابقة.
المعروف أن حماقي يفضل أن يكون بين الألبوم والثاني مدة زمنية ما بين عامين وتصل إلى ثلاث سنوات حتى يعطي كل ألبوم حقه من الدعاية والتصوير وكذلك التحضير للألبوم الذي يليه.
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