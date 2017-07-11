العناني يلتقي أعضاء لجنة الآثار بعد تشكيلها الجديد

قال بيان صحفى صادر عن وزارة الآثار إن الوزير خالد العناني التقى أعضاء اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية، في اجتماعهما الأول، اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلهما الجديد برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.





وأوضح محمد إسماعيل، مدير عام اللجان الدائمة، أن التشكيل الجديد للجان الدائمة يضم مجموعة من الأثريين وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة والعلماء في مختلف التخصصات والمجالات الهندسية والجيوفيزيائية والجيولوجية والليزر والذرة والتربة.





وأشار إسماعيل إلى أن العناني حضر الجلسة الافتتاحية للترحيب بالسادة الأعضاء الجدد، وأكد أن الهدف الأساسي من التشكيل الجديد للجان الدائمة هو إضافة عناصر وتخصصات جديدة تتناسب والموضوعات المختلفة التى تطرح على اللجنة، سواء هندسية أو فيزيائية أو جيولوجية وكل ما يخص علوم الليزر وغيرها.



