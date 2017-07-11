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العناني يلتقي أعضاء لجنة الآثار بعد تشكيلها الجديد
الثلاثاء 11 يوليه 2017 10:53 م
وزير الآثار حالد العناني 5
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وزير الآثار 669
سمر السيد
قال بيان صحفى صادر عن وزارة الآثار
إن الوزير خالد العناني التقى أعضاء اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية، في اجتماعهما الأول، اليوم الثلاثاء، بعد تشكيلهما الجديد برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وأوضح محمد إسماعيل، مدير عام اللجان الدائمة، أن التشكيل الجديد للجان الدائمة يضم مجموعة من الأثريين وأساتذة الجامعات المصرية المختلفة والعلماء في مختلف التخصصات والمجالات الهندسية والجيوفيزيائية والجيولوجية والليزر والذرة والتربة.
وأشار إسماعيل إلى أن العناني حضر الجلسة الافتتاحية للترحيب بالسادة الأعضاء الجدد، وأكد أن الهدف الأساسي من التشكيل الجديد للجان الدائمة هو إضافة عناصر وتخصصات جديدة تتناسب والموضوعات المختلفة التى تطرح على اللجنة، سواء هندسية أو فيزيائية أو جيولوجية وكل ما يخص علوم الليزر وغيرها.
وخلال الجلسة الافتتاحية أبدى العناني تقديره الشديد لكل الأعضاء السابقين وما قدموه من جهد وعلم لصالح العمل والمجال الأثري، كما أكد أهمية اللجنتين المصرية والإسلامية وقوتهما في التأثير على العمل الأثري لحماية الآثار، وأوصى بضرورة وجود خطة عمل تهدف إلى التطوير في كيفية اتخاذ القرارات، في إطار ما يتناسب مع الوضع الحالي للوزراة وللدولة بشكل عام، إلى جانب تسليط الضوء على الملفات المتعلقة بالمشاريع القومية التى تشرف عليها وزارة الآثار.
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